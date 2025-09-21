佐野海舟が1ゴール1アシストで勝利に貢献

ドイツ1部マインツは9月20日、ブンデスリーガ第4節でアウクスブルクと対戦し4-1の快勝を収めた。

この試合にスタメン出場した日本代表MF佐野海舟はブンデスリーガ初ゴールとアシストを記録したなか、地元紙は絶賛している。

昨季より加入したマインツで定位置を確保している佐野は、今季も開幕から4試合連続でスタメン出場。すると0-0の前半14分、敵陣で相手の縦パスをインターセプトするとドリブルを開始。ペナルティーエリア手前で左に持ち出し振り抜くと、ゴール右下に吸い込まれた。佐野にとってはブンデス2年目で初ゴールとなった。

さらにチームが退場者を出し数的不利となった後半15分にも圧巻プレーを見せた。自陣でボールを奪うと相手を1人かわし、右サイドをドリブルで駆け上がる。ペナルティーエリア付近まで1人で運びラストパスを送り、最後はMFパウル・ネベルが流し込んだ。

圧巻のプレーを見せた佐野に地元紙「Allgemeine-Zeitung」は「佐野の素晴らしい活躍によりマインツが今季初勝利を収めた」と報じ、1点目のゴールについて「中盤でボールを奪い、アウクスブルク陣内深くまで持ち込み、2度カットインした後、20メートル弱の位置から左足でシュートを決めた。まさに美しいゴールだった」と絶賛している。

さらに「サノが輝く」と題し、「卓越したサノが右サイドを駆け上がり、完璧なクロスを中央に送り、ネベルが3点目を決めた」と、アシストシーンにも注目している。佐野はこの試合のマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に選出される活躍ぶりでチームを牽引した。（FOOTBALL ZONE編集部）