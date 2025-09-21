カブス・今永昇太（32）が日本時間20日、10勝目をかけて敵地シンシナティでのレッズ戦に登板。ソロ本塁打を3本被弾するなど5回4失点で降板し、今季10勝目はならなかった。4-4の同点で今永をリリーフした救援投手も2者連続アーチを被弾し、チームは7-4で敗れた。

カブスはすでに2020年以来、5年ぶりのポストシーズン進出が決定。19日現在、レギュラーシーズン残り9試合でナ・リーグ中地区首位のブルワーズと6ゲーム差と開いているだけに、ワイルドカードでの出場が濃厚だ。

今永の契約には今季終了後、球団に選択権がある26年から28年までの3年総額5700万ドル（約84億円）のオプションが盛り込まれている。今季の今永は3月のドジャースとの日本開幕戦で山本由伸（27）と投げ合い、4回を無安打無失点。5月上旬までの8試合で3勝2敗、防御率2.82と渡米1年目の昨季同様、好スタートを切った。5月5日のブルワーズ戦で左太もも裏を痛めて負傷者リスト入り。約1カ月半の離脱を強いられたが、復帰後は15試合で9回のクオリティースタート（QS=6回以上を自責点3以内）をマークするなど、安定した投球でポストシーズン進出に貢献した。

渡米1年目で15勝（3敗）をマークした昨季に続いてチームの期待に応えているとはいえ、カブスがオプションを行使するかはポストシーズンでの投球内容次第だという。

カブスの今季開幕時の年俸総額は約275億4000万円。30球団中12位で、1位メッツ（約470億円）、2位ドジャース（約456億円）と比べて見劣りするものの、トム・リケッツ氏を筆頭とするオーナー・グループは資金力豊富で、メジャー有数の金満球団として知られる。その一方で、選手の力量の見極めはシビアな面があり、上積みが望めないと判断されたベテランは容赦なく再契約を見送られる傾向にある。

今永はレギュラーシーズンで実力を発揮しても、ポストシーズンでの働きは未知数。地元メディアなどによれば、ジェド・ホイヤー編成本部長は短期決戦でのパフォーマンスを基に判断する方針だという。

初めてのポストシーズンで結果を残して契約延長を勝ち取れるか。

◇ ◇ ◇

大谷翔平が近い将来、インドでも主役になる日が来るかもしれない。そこにはメジャーリーグ機構の思惑が絡んでいるというが、いったいどいうことか。

