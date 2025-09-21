アイメイクで垢抜けるには順番が9割！まず覚えるべき基本ステップって？
1．ベースを整える
目周りに色素沈着やくすみがあると、アイシャドウが綺麗に発色せず、作りたい陰影の邪魔にもなるので、アイシャドウの前にベースを綺麗に整えましょう。
目頭や目尻の色素沈着によるくすみが強い場合は、コンシーラーでカバーします。目の窪みが気になる方は、窪み部分に明るめのコンシーラーをのせると、ふっくら見えて窪みが改善されて見えます。
アイホール全体のくすみ感が気になる場合や、アイシャドウの持ちが悪い場合は、肌補正効果も備えたアイシャドウベースを薄く塗りましょう。
2．アイシャドウを塗る
ベースを整えたら、アイシャドウパレット中の一番明るいベースカラーをアイホール全体的に広げます。その後ブラシに残ったものを眉下まで広げましょう。
次に、ミディアムカラーを目尻側に向かって幅広になるように広げます。締め色は目頭側と目尻側に小範囲にのせて、ラメをアイホールの真ん中よりも少し上に置くようにのせましょう。
下まぶたは、ベースカラーを全体的に広げ、ミディアムカラーを目尻側2／3にのせます。締め色は目尻の三角ゾーンに淡くぼかして、ラメを目頭側2／3にのせましょう。
3．アイラインとマスカラで仕上げる
まず、まつげの間をアイライナーで埋めましょう。アイラインは、目尻側の黒目の終わり辺りからスタートして、スッと横に描きます。次に、目尻とラインの先を結ぶようにラインを描いて、間を埋めたらアイラインは完成です。
より垢抜けを狙うなら、アイシャドウパレットの締め色をアイラインに重ねて、アイラインのアウトラインをぼかしてなじませましょう。マスカラは、ロングタイプを使用して、目の縦幅を広げましょう。
カラーマスカラが流行ったこともありましたが、現在はアイシャドウがまろやかなカラーなので、マスカラはブラックやダークブラウンを使用して、まつげの存在感を際立て、目の印象がぼやけないようにしましょう。
使用アイテム
・メロウブラウンアイズ EXー2／ケイト
・エクストリームジェルプレッソペンシルライナー04／クリオ
・ブラウンズ クリーミィペンシル BR303／ヴィセ
・シャープ ソ シンプル ウォータープルーフ ペンシル ライナー05／クリオ
・ハイパーリフトマスカラ ブラウンブラック／ディーアップ
・プレップ プライム 24 アワー エクステンド アイ ベース／マック
いかがでしたか？アイメイクで垢抜けるために、覚えるべき基本ステップをご紹介しました。ベースを整える工程をやっていない方は意外と多いので、ぜひ明日から取り入れてみてくださいね！