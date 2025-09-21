アイメイクで垢抜けるには順番が9割！まず覚えるべき基本ステップって？

メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。垢抜けのために、新作のアイシャドウを買ってみたものの、上手く使いこなせずにいる方は意外と多いのではないでしょうか？自己流メイクでは、アイシャドウの良さを十分に発揮できていないのかもしれません。そこで今回は、アイメイクで垢抜けるために、覚えるべき基本ステップをご紹介します。

1．ベースを整える

目周りに色素沈着やくすみがあると、アイシャドウが綺麗に発色せず、作りたい陰影の邪魔にもなるので、アイシャドウの前にベースを綺麗に整えましょう。

目頭や目尻の色素沈着によるくすみが強い場合は、コンシーラーでカバーします。目の窪みが気になる方は、窪み部分に明るめのコンシーラーをのせると、ふっくら見えて窪みが改善されて見えます。

アイホール全体のくすみ感が気になる場合や、アイシャドウの持ちが悪い場合は、肌補正効果も備えたアイシャドウベースを薄く塗りましょう。

2．アイシャドウを塗る

ベースを整えたら、アイシャドウパレット中の一番明るいベースカラーをアイホール全体的に広げます。その後ブラシに残ったものを眉下まで広げましょう。

次に、ミディアムカラーを目尻側に向かって幅広になるように広げます。締め色は目頭側と目尻側に小範囲にのせて、ラメをアイホールの真ん中よりも少し上に置くようにのせましょう。

下まぶたは、ベースカラーを全体的に広げ、ミディアムカラーを目尻側2／3にのせます。締め色は目尻の三角ゾーンに淡くぼかして、ラメを目頭側2／3にのせましょう。

3．アイラインとマスカラで仕上げる

まず、まつげの間をアイライナーで埋めましょう。アイラインは、目尻側の黒目の終わり辺りからスタートして、スッと横に描きます。次に、目尻とラインの先を結ぶようにラインを描いて、間を埋めたらアイラインは完成です。

より垢抜けを狙うなら、アイシャドウパレットの締め色をアイラインに重ねて、アイラインのアウトラインをぼかしてなじませましょう。マスカラは、ロングタイプを使用して、目の縦幅を広げましょう。

カラーマスカラが流行ったこともありましたが、現在はアイシャドウがまろやかなカラーなので、マスカラはブラックやダークブラウンを使用して、まつげの存在感を際立て、目の印象がぼやけないようにしましょう。

使用アイテム

・メロウブラウンアイズ EXー2／ケイト

・エクストリームジェルプレッソペンシルライナー04／クリオ

・ブラウンズ クリーミィペンシル BR303／ヴィセ

・シャープ ソ シンプル ウォータープルーフ ペンシル ライナー05／クリオ

・ハイパーリフトマスカラ ブラウンブラック／ディーアップ

・プレップ プライム 24 アワー エクステンド アイ ベース／マック

いかがでしたか？アイメイクで垢抜けるために、覚えるべき基本ステップをご紹介しました。ベースを整える工程をやっていない方は意外と多いので、ぜひ明日から取り入れてみてくださいね！