700円って本気！？有名メーカーだと4000円近いのに！高クオリティな100均家電小物
商品情報
商品名：USB式加湿器（砂時計型）
価格：￥770（税込）
販売ショップ：ダイソー
ダイソーで見つけた砂時計型の加湿器が可愛すぎる♡
乾燥する季節に備えて、早くもダイソーには加湿器が登場しています。その中でも気になる商品を見つけて購入してきました！
今回紹介するのは『USB式加湿器（砂時計型）』。砂時計型のUSB式加湿器です。
有名な家電ブランド「ブルーノ」からも砂時計型加湿器が出ていますが、価格が4,000円近く…。デザインや仕様が違えど、こちらは770円（税込）とかなりお手頃です！
加湿器としては小ぶりですが、実際の砂時計と比べると大きく感じます。
水もそこまで入らないですが、連続使用時間は約4時間と長めなのが嬉しいです。
自動停止機能も付いているので、点けっぱなしを防げて安心です。
本体からヘッド部分を取り外し、水平な場所に置いてタンクに水を注ぎます。
小さめのじょうろやペットボトル、グラスなどに入れて注ぐとこぼれずに済みます。
ちなみに初めて使用する際は、ミストが出るまで時間が掛かる場合があるとのこと。
あらかじめ吸水芯を濡らしておくと、ミストの出方が早くなるそうです。
別売りのType-C USBケーブルが必要です。
Type-C USBケーブルをUSB ACアダプタ（5V）の電源につなげて、スイッチをオンすると噴霧が開始されます。
ライトのオン／オフもできてリラックスタイムに癒される！
電源スイッチを長く押すと、ライトのオン／オフができます。
ミストの噴霧と一緒に使うことで、リラックスタイムに癒されること間違いなしです！
ミストの量は少なめです。
動作音は小さいので、お休み前にも最適ですよ。
ライトをつけると、水が光をふわっと照らしてきれいです♡
インテリアのひとつとして取り入れるのもおすすめです。
今回はダイソーの『USB式加湿器（砂時計型）』を紹介しました。
砂時計型の加湿器は100円ショップではあまり見ないので、人気が出そうな予感がします！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。