700円って本気！？有名メーカーだと4000円近いのに！高クオリティな100均家電小物

乾燥する季節に向けて、早くも加湿器が登場しているダイソー。またまた気になる商品を見つけました！砂時計型の可愛い加湿器なのですが、なんと価格が770円（税込）。有名家電ブランドからも砂時計型の加湿器が出ていますが、4,000円近くするのでお得感が高いです！クオリティも抜群で人気が出そうです♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：USB式加湿器（砂時計型）

価格：￥770（税込）

販売ショップ：ダイソー

ダイソーで見つけた砂時計型の加湿器が可愛すぎる♡

乾燥する季節に備えて、早くもダイソーには加湿器が登場しています。その中でも気になる商品を見つけて購入してきました！

今回紹介するのは『USB式加湿器（砂時計型）』。砂時計型のUSB式加湿器です。

有名な家電ブランド「ブルーノ」からも砂時計型加湿器が出ていますが、価格が4,000円近く…。デザインや仕様が違えど、こちらは770円（税込）とかなりお手頃です！

加湿器としては小ぶりですが、実際の砂時計と比べると大きく感じます。

水もそこまで入らないですが、連続使用時間は約4時間と長めなのが嬉しいです。

自動停止機能も付いているので、点けっぱなしを防げて安心です。

本体からヘッド部分を取り外し、水平な場所に置いてタンクに水を注ぎます。

小さめのじょうろやペットボトル、グラスなどに入れて注ぐとこぼれずに済みます。

ちなみに初めて使用する際は、ミストが出るまで時間が掛かる場合があるとのこと。

あらかじめ吸水芯を濡らしておくと、ミストの出方が早くなるそうです。

別売りのType-C USBケーブルが必要です。

Type-C USBケーブルをUSB ACアダプタ（5V）の電源につなげて、スイッチをオンすると噴霧が開始されます。

ライトのオン／オフもできてリラックスタイムに癒される！

電源スイッチを長く押すと、ライトのオン／オフができます。

ミストの噴霧と一緒に使うことで、リラックスタイムに癒されること間違いなしです！

ミストの量は少なめです。

動作音は小さいので、お休み前にも最適ですよ。

ライトをつけると、水が光をふわっと照らしてきれいです♡

インテリアのひとつとして取り入れるのもおすすめです。

今回はダイソーの『USB式加湿器（砂時計型）』を紹介しました。

砂時計型の加湿器は100円ショップではあまり見ないので、人気が出そうな予感がします！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。