もうダイソーのでいいや！純正品には戻れないよ…300円とは思えない高級感の家電小物

Apple Watchユーザーに朗報です！ダイソーで、高級感のあるApple Watch用バンドを発見。ベージュカラーで光沢感のあるフェイクレザーが上品で、リッチな雰囲気たっぷり。しかも細部まで作りがキレイで着脱もスムーズ。このレベルで300円とはビックリ！純正品泣かせ？とも言える逸品でした。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：アップルウォッチバンド（合皮、38／40／41mm）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

高級感たっぷり♡『アップルウォッチバンド（合皮、38／40／41mm）』

今回ご紹介する『アップルウォッチバンド（合皮、38／40／41mm）』は、Apple Watchに付けられる専用バンド。対応機種はApple Watchの7・6・5・4・3・2・1・SEの38mm・40mm・41mmと、幅広く対応しています。

こちらはダイソーと東京ガールズコレクションとのコラボ商品なのですが、何よりデザインが秀逸。肉厚なレザー調のバンドが、なんとも上品！シボ感とほどよい光沢感がリッチな雰囲気で、フェイクレザーには見えない仕上がりです。

売り場には、今回ご紹介するベージュ以外にブラックもありました。大人っぽいシックなカラーがそろっているのは嬉しいですね。

バンドの部分をよく見てみても、縫製がきれいで作りも問題ありません。ただレザーに使うにしてはステッチの糸が細めのようで、そこだけ少し気になりました。とは言っても、よく見てみないと分からないレベルです。

着け心地バツグンで着脱もスムーズ！

実際にApple Watchのフェイスにバンドを付けてみると、こんな感じ。まるで、この状態で販売されていたんじゃないかと思ってしまうほど、しっくりきます。

接続の部分もぴったりフィット♡純正品のバンドだと数千円はしますが、このバンドなら、たった330円（税込）。お値段に見えない細部のクオリティに驚きます。

しかも、バンドが硬すぎず、着脱もスムーズ。ループが2つあるので、バンドの端をしっかりと支えてくれますよ。

ちなみに、ダイソーからは他にも、Apple Watch用のバンドが販売されています。『アップルウォッチバンド（ゴムメッシュ）』は、ゴムを編んだようなメッシュ素材が特徴的。伸縮性があるので着脱は手を通すだけと超ラクチン♪バタバタしがちな朝も、バンドの長さを調整する手間がかかりません。

今回はダイソーの『アップルウォッチバンド（合皮、38／40／41mm）』をご紹介しました。上品なデザインで高級感のあるフェイクレザーが優秀。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。