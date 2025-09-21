花澤香菜『プリンセッション・オーケストラ』白の女王役「何やら赤の女王と関係が」 新プリンセスのヴィオラとネージュ登場
アニメ『プリンセッション・オーケストラ』（プリオケ）の第2弾キービジュアルが公開された。あわせて新プリンセスヴィオラ&ネージュも解禁され、白の女王役を花澤香菜が務めることが発表された。
【画像】強そう…花澤香菜が演じる白の女王のキャラ設定画
解禁となったキービジュアルには、アリスピアを守るために戦うプリンセス・リップル、プリンセス・ジール、プリンセス・ミーティアのまっすぐな表情の3人に加え、新プリンセス、ヴィオラとネージュの2人が描かれている。
また、新たに、アリスピアの平和を脅かす存在として、白の女王が登場。花澤は「アリスピアの平穏を守る者、白の女王の声を担当いたします。彼女に関して言えることがあまり無いのですが、何やら赤の女王と関係がありそうです！重要人物であることは確かなので、彼女が物語でどんな動きをするのか、注目してくださると嬉しいです」とコメントを寄せた。
