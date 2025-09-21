100均姉妹店なら500円…？！憧れの手彫り風♡お洒落な人の部屋で見かけるアレが格安
商品情報
商品名：鍋敷き
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：15cm×20cm
販売ショップ：スタンダードプロダクツ
憧れのアイテムを格安でゲット♡スタンダードプロダクツの『鍋敷き』
SNSでよく見かける、木製のおしゃれなカッティングボード。おしゃれな人の家には必ずと言っていいほど置いてあるイメージです。
好みのデザインを探しましたが、お値段がそこそこするので手が出せず、憧れのアイテムとなっていました。
そんな中、スタンダードプロダクツで見つけた『鍋敷き』。天然木でできた重厚感のあるデザインに一目惚れ♡
カッティングボードではありませんが、まさに欲しかった雰囲気をまとっていて、お値段500円と格安だったので即決でした！
凹凸のある手彫り風の質感で、木目の陰影が際立つデザインがおしゃれ。
500円という価格ながら、ぱっと見はもっと高価に見えるほどの存在感があります。
鍋敷きだけじゃもったいない！インテリアとして飾っても映える！
サイズは約15cm×20cm。1〜2人用のお鍋にちょうどいいサイズ感です。耐熱・耐火用ではないため、火から下したばかりの鍋やフライパンを直接置くのは避けたほうが安心です。
この鍋敷きを使うだけで、いつもの食卓の雰囲気がワンランクアップする感じがして、気分が上がります♪
鍋敷きとしてはもちろん、ほかの用途にも優秀。フラワーベースを置いて棚に置いておくだけでも絵になり、お気に入りの雑貨や小物を並べるトレーとしても活躍します。
テーブルの上にポンと置いておいても、出しっぱなし感ゼロで、雑多な印象なし。鍋敷きということをつい忘れて、見える場所に飾っておきたくなるアイテムです。
デザイン性だけでなく、実用面も抜かりなし。持ち手部分にフック穴がついているので、使わないときは吊るして収納可能。
木製アイテムは風通し良く保管したいので、この仕様は嬉しいポイントです。見せる収納としても◎
今回はスタンダードプロダクツの『鍋敷き』をご紹介しました。天然木のアイテムは高価なものが多いので、この価格で手に入るのは魅力。気軽におしゃれなテーブルコーディネートに挑戦できます。
売り場には持ち手なしのスクエアタイプもありましたよ。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。