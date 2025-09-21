「巨人３−１広島」（２０日、東京ドーム）

広島が巨人に敗れ、今シーズンのＢクラスが確定した。岡本の本塁打で先制された広島は四回、中村奨のソロアーチで追いついたが、直後に先発の森が崩れて勝ち越され、そのまま逃げ切られた。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「巨人の気迫に負けた」と語る一方で、広島の元気のなさに不満を隠さなかった。

◇ ◇

広島の選手は元気がない。ただ野球をやっとるだけにしか見えんかったよ。どうにかしようという気持ちが伝わってこなかったのがホント、残念でならないね。

逆に巨人の選手には気迫があった。絶対に２位を確保するという気迫を感じた。

それは四回二死満塁の場面で強く感じたね。森がカウント２−２という有利な状況で、リチャードにぶつけて勝ち越し点を与えたところだ。

リチャードは左の腕に向かって来たボールをよけるどころか、当たりにいってるようにさえ見えた。すぐにガッツポーズしたぐらいだから、よほどうれしかったのだろう。

１打席目で外角低めのチェンジアップを振らされ三振していたが、おそらく同じ球で仕留められると読んでいたように思う。だから外角に狙いを定め、仮に内角へ来れば“当たってやる”ぐらいのつもりだったのではないか。

広島はこの“何としてでも点を取る”という彼の気迫に負けたようなものだ。カープの選手にも欲しいですよ。このガッツが。

（四回はさらに満塁から浦田に適時打を浴びて２点目を失い、スコアは１−３。その後は巨人の必勝継投に反撃をかわされた）

このところ広島は、点を取ったらすぐに取り返される試合が目につく。そうなると今度は追加点が取れなくなる。空回りというかね。負けられない気持ちが強すぎて固くなっていたのかもしれない。

この日は中村奨が四回に同点の８号本塁打を放った。七回は３年目の若い辻が登板し、１安打されながらも無失点で切り抜けるなど、評価すべき点もあった。

残念ながらＢクラスが確定してしまったが、そうなった以上、もう順位争いを意識する必要はないからね。ここから先は来年へ目を向けた選手起用になる。ベンチは若手とベテランの使い分けも考えないといけない。残された試合を有意義に使ってほしいね。