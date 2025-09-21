”替え”もあるってさすがです！洗い替え用にリピ確定♡話題の100均お掃除グッズ

SNSでも話題になったダイソーの『簡単水絞り3段モップ』。この大人気商品に、リフィルがあることをご存知でしょうか。元々、洗って繰り返し使える経済的なお掃除グッズですが、劣化してきたモップ部分を、たった￥110（税込）で交換が可能に。使い心地も申し分なくコスパも抜群なので、この機会にぜひチェックして！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：簡単水絞り3段モップ（リフィル）

価格：￥110（税込）

モップのサイズ（約）：36cm×11cm

販売ショップ：ダイソー

あの人気商品のリフィルがあるなんて！ダイソーのコスパ抜群なお掃除グッズをチェック

SNSでもかなり話題になったダイソーの『簡単水絞り3段モップ』。このバズりグッズにリフィルがあるのをご存知でしょうか。今回ご紹介するのは、その名も『簡単水絞り3段モップ（リフィル）』。お値段は￥110（税込）。掃除グッズ売り場に並んでいました。

早速モップ本体にリフィルを取り付けていきます。使い方はまず、リフィルの裏側にあるバンドを、モップ先端の突起に引っ掛けていきます。

あとはモップ本体に付いている面テープに貼り付けるだけ。交換が楽ちんなのも高評価ポイントです。

コスパ抜群！ダイソーの『簡単水絞り3段モップ（リフィル）』

元々この『簡単水絞り3段モップ』は、使用後にモップを取り外して洗うことができ、繰り返し使えて経済的なアイテム。しかし、何度も酷使すればどうしてもモップが劣化してきてしまうので、たった￥110（税込）で新品同様の状態にできるのが嬉しいところです。

ふかふかで厚みのあるモップ面になれば、汚れや髪の毛を絡め取るパワーも復活。また、モップに水を含ませたあとは、本体に付いているポールを押し引きすることでモップが絞れるので、手を濡らさずに水拭きができる点も健在です。

ダイソーのお掃除グッズというと、使い捨てタイプのものが多いイメージですが、こちらは長く使える優秀グッズ。コスパ抜群の商品なので、乾拭きより水拭き派の方はお手に取ってみてくださいね。

今回はダイソーの『簡単水絞り3段モップ（リフィル）』をご紹介しました。

話題のお掃除グッズのお得なリフィル。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。