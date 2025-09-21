「1浪6留」を経て大学中退、実家で暮らす30代男性が感じる“生きづらさ”の正体。「人とつながる力が極端に弱いから…」
九州地方で両親と暮らす久保田辰夫氏（仮名）の年齢は30代半ば。現在休職中。大学に入学するまでには1浪、在学中は6留を経験し、とうとう卒業はできなかった。
諸事情によりアカウント名は伏せるが、自身の現状について自虐交じりで発信する日々を送る久保田氏。彼のような中年男性は、世間では“子ども部屋おじさん”などと呼ばれ、なかばエンタメとして消費されていきがち。生きづらさに焦点を当て、当事者として思うところを掘り下げていきたい。
◆内気で“いじられキャラ”だった小学校時代
――久保田さんは小学校時代から大学時代までをラグビーに捧げたスポーツマンですよね。一方、高校時代に一度退学をして、通信制高校へ通うなど、思い悩んだ形跡もみられます。
久保田辰夫（以下久保田）：そうですね。ただ、小学校時代から非常に内気で、いわゆる“いじられキャラ”でした。今でもそうなのですが、人の輪の中に入っていくのがとても苦手なんです。小学校に入学したばかりのころ、太りやすい体質だったこともあって、すぐにいじめられました。それを両親に打ち明けると「こいつ、スポーツでもさせないとまずいんじゃないか」って話になったんです。なぜか両親は相撲かラグビーをやらせようと考えたらしく、たまたまラグビーの指導者に知り合いがいたことから、ラグビーをやらせることにしたようです。小2で始めた当初は嫌でしたが、小6のころには楽しめるようになっていました。
◆先生からも「いじって問題ない」と思われていた
――ガタイもいいわけですよね。
久保田：小兵ですが、ガッチリしていると言われることが多かったです。一応、九州地方ではラグビーで名前の知られた高校にスポーツ推薦で入学したんです。当時は170センチないくらいの身長で、体重が80キロありましたから、非力な部類ではないですよね。
――ガタイのいい引っ込み思案な性格というギャップがあったわけですね。
久保田：はい、ただ必ずしもそれは周囲に伝わっていなかったと思います。どちらかといえば私はそそっかしくて、お調子者だと思われていたフシさえあります。キャラ的には“いじっても問題のないやつ”のくくりだったでしょう。高校時代も先生からそう思われて、しばしば見せしめのサンドバックにされました。おちゃらけて見せるのですが、内心は結構傷ついていたんです。
◆「生きていたくない」と両親に打ち明けた
――通っていた高校は非常に厳しいところだったとか。
久保田：いわゆる“自称進学校”で、優秀な生徒もいるにはいたから、先生たちも「学校を信じてついてくればいい大学へ入れる」みたいな熱気を帯びていて、息苦しく感じることもありました。くわえて、強豪の部活動でもありましたから、そこに所属している生徒は一般の生徒よりも模範的な振る舞いをすることが善とされていたんです。
ところが先ほどもお話したとおり、私は注意力が散漫で、しばしば宿題を忘れるなどの“粗相”がありました。そのことは部活の顧問にもすぐに共有されて、部活中に呼び出されるなど、気が気ではなかったですね。
高2くらいのとき、「生きていたくない」という気持ちになりました。それを両親に打ち明けたとき、特別何かを言われたわけではないものの、泣かせてしまって……。そうした生活に耐えられずに、中退をしたんです。
――高校中退後、大学も6回留年しています。
久保田：はい、大学は結局辞めることになってしまうのですが、当時30歳近くになっていました。大学は関西圏にある国公立大学の英米学科に進学するのですが、精神的に徐々にきつくなっていくのが自分でもわかりました。家から出ることができなくなり、単位も遠のいていきました。それでもお情けでほとんどの科目で単位をもらえたのに、卒業論文が一文字も書けなかったんです。
諸事情によりアカウント名は伏せるが、自身の現状について自虐交じりで発信する日々を送る久保田氏。彼のような中年男性は、世間では“子ども部屋おじさん”などと呼ばれ、なかばエンタメとして消費されていきがち。生きづらさに焦点を当て、当事者として思うところを掘り下げていきたい。
――久保田さんは小学校時代から大学時代までをラグビーに捧げたスポーツマンですよね。一方、高校時代に一度退学をして、通信制高校へ通うなど、思い悩んだ形跡もみられます。
久保田辰夫（以下久保田）：そうですね。ただ、小学校時代から非常に内気で、いわゆる“いじられキャラ”でした。今でもそうなのですが、人の輪の中に入っていくのがとても苦手なんです。小学校に入学したばかりのころ、太りやすい体質だったこともあって、すぐにいじめられました。それを両親に打ち明けると「こいつ、スポーツでもさせないとまずいんじゃないか」って話になったんです。なぜか両親は相撲かラグビーをやらせようと考えたらしく、たまたまラグビーの指導者に知り合いがいたことから、ラグビーをやらせることにしたようです。小2で始めた当初は嫌でしたが、小6のころには楽しめるようになっていました。
◆先生からも「いじって問題ない」と思われていた
――ガタイもいいわけですよね。
久保田：小兵ですが、ガッチリしていると言われることが多かったです。一応、九州地方ではラグビーで名前の知られた高校にスポーツ推薦で入学したんです。当時は170センチないくらいの身長で、体重が80キロありましたから、非力な部類ではないですよね。
――ガタイのいい引っ込み思案な性格というギャップがあったわけですね。
久保田：はい、ただ必ずしもそれは周囲に伝わっていなかったと思います。どちらかといえば私はそそっかしくて、お調子者だと思われていたフシさえあります。キャラ的には“いじっても問題のないやつ”のくくりだったでしょう。高校時代も先生からそう思われて、しばしば見せしめのサンドバックにされました。おちゃらけて見せるのですが、内心は結構傷ついていたんです。
◆「生きていたくない」と両親に打ち明けた
――通っていた高校は非常に厳しいところだったとか。
久保田：いわゆる“自称進学校”で、優秀な生徒もいるにはいたから、先生たちも「学校を信じてついてくればいい大学へ入れる」みたいな熱気を帯びていて、息苦しく感じることもありました。くわえて、強豪の部活動でもありましたから、そこに所属している生徒は一般の生徒よりも模範的な振る舞いをすることが善とされていたんです。
ところが先ほどもお話したとおり、私は注意力が散漫で、しばしば宿題を忘れるなどの“粗相”がありました。そのことは部活の顧問にもすぐに共有されて、部活中に呼び出されるなど、気が気ではなかったですね。
高2くらいのとき、「生きていたくない」という気持ちになりました。それを両親に打ち明けたとき、特別何かを言われたわけではないものの、泣かせてしまって……。そうした生活に耐えられずに、中退をしたんです。
――高校中退後、大学も6回留年しています。
久保田：はい、大学は結局辞めることになってしまうのですが、当時30歳近くになっていました。大学は関西圏にある国公立大学の英米学科に進学するのですが、精神的に徐々にきつくなっていくのが自分でもわかりました。家から出ることができなくなり、単位も遠のいていきました。それでもお情けでほとんどの科目で単位をもらえたのに、卒業論文が一文字も書けなかったんです。