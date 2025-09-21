唐田えりか、ドラマ共演の人気芸人とのプライベートショットに反響！ お揃いファンキャップでUSJ満喫
俳優の唐田えりかさんは9月19日、自身のInstagramを更新。お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァさんとのプライベートショットを披露しました。
【写真】唐田えりか、ゆりやんとのプライベートショット！
この投稿には9月21日現在で数多くの「いいね！」が寄せられています。
伝説の大ヒットドラマ『101回目のプロポーズ』（フジテレビ系）の続編となる『102回目のプロポーズ』の主演を務めることが発表されている唐田さん。大ヒット作の続編となる新ドラマでの唐田さんの演技に期待したいですね！
(文:福島 ゆき)
【写真】唐田えりか、ゆりやんとのプライベートショット！
ゆりやんとの仲良しツーショットを披露！唐田さんは「by @yuriyan.retriever」とつづり、5枚の写真を載せています。Netflixシリーズ『極悪女王』で共演したゆりやんさんとユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で遊ぶプライベートショットを披露。2人でお揃いのファンキャップをかぶるショットなど、仲の良さが伝わってくる写真ばかりです。
「ヘアメイクは、全て自分です」同日の別投稿では、「今月からの写真は、阿部ちゃんに五島列島で撮影してもらいました」とつづり、美しい海で海水浴を楽しむ姿やかき氷を食べる姿を披露しています。さらに、「ヘアメイクは、全て自分です。というか、ほぼしてないのと、してないのもあります。大自然の中に、自然体で溶け込みました」と続け、ほぼすっぴんの写真もあることを明かしました。
伝説の大ヒットドラマ『101回目のプロポーズ』（フジテレビ系）の続編となる『102回目のプロポーズ』の主演を務めることが発表されている唐田さん。大ヒット作の続編となる新ドラマでの唐田さんの演技に期待したいですね！
(文:福島 ゆき)