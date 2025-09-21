菅原由勢と長田澪のブレーメン、0-3でフライブルクに敗戦…菅原は「ホームでこの結果は受け入れがたい」
日本代表DF菅原由勢とU-21ドイツ代表GKの長田澪ことミオ・バックハウスが所属するドイツ1部ブレーメン。
20日のブンデスリーガ第4節でフライブルクと対戦するも、ホームで0-3の敗北を喫した（フライブルクの鈴木唯人はベンチ入りしたものの出場せず）。
ブレーメンはボール保持率62％、シュート12本を記録するも、ゴール期待値では相手を下回った。
長田と菅原は試合後にこう述べている。
GK長田
「最終スコアが0-3なのはつらい、なぜなら僕らは相手に3失点もするほどやられてなかったから。
先週の相手（4-0で勝ったボルシアMG）とは違った。とてもコンパクトで、それに苦しんだ。
ペナルティエリア内でのピンチは少なくするべきだけど、前線は相手のエリアに攻め込めなかった。来週はもっとよくならなければいけない」
DF菅原
「ホームでこの結果は受け入れがたい。今回も雰囲気は素晴らしかった。不運な場面もあったが、もっといいプレーができたはず。
フライブルクはプレッシングがよかったし、事前に分かっていたようにハードワークもしてきた。彼らが勝ったのは当然。
僕らはネガティブになるわけにはいかないが、取り組みを続けなければいけない」
ブレーメンは開幕4試合で1勝1分2敗（8得点、10失点）。
26日には王者バイエルン・ミュンヘンとアウェイで対戦する。