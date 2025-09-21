菅原由勢と長田澪のブレーメン、0-3でフライブルクに敗戦…菅原は「ホームでこの結果は受け入れがたい」

日本代表DF菅原由勢とU-21ドイツ代表GKの長田澪ことミオ・バックハウスが所属するドイツ1部ブレーメン。

20日のブンデスリーガ第4節でフライブルクと対戦するも、ホームで0-3の敗北を喫した（フライブルクの鈴木唯人はベンチ入りしたものの出場せず）。

ブレーメンはボール保持率62％、シュート12本を記録するも、ゴール期待値では相手を下回った。

長田と菅原は試合後にこう述べている。

GK長田

「最終スコアが0-3なのはつらい、なぜなら僕らは相手に3失点もするほどやられてなかったから。

先週の相手（4-0で勝ったボルシアMG）とは違った。とてもコンパクトで、それに苦しんだ。

ペナルティエリア内でのピンチは少なくするべきだけど、前線は相手のエリアに攻め込めなかった。来週はもっとよくならなければいけない」

DF菅原

「ホームでこの結果は受け入れがたい。今回も雰囲気は素晴らしかった。不運な場面もあったが、もっといいプレーができたはず。

フライブルクはプレッシングがよかったし、事前に分かっていたようにハードワークもしてきた。彼らが勝ったのは当然。

僕らはネガティブになるわけにはいかないが、取り組みを続けなければいけない」

ブレーメンは開幕4試合で1勝1分2敗（8得点、10失点）。

26日には王者バイエルン・ミュンヘンとアウェイで対戦する。