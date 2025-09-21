「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025」は9月21日、大阪府高槻市の関西将棋会館で午前9時20分から関西予選Aブロックの対局を開始した。

SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦は2021年に新設された棋戦で、ファン投票で選ばれた3人と予選突破者3人がチームを組み、東軍・西軍各6名の棋士が決勝戦を戦う準公式戦だ。

今期の西日本地区は、ファン選出で藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）、豊島将之九段（35）、山崎隆之九段（44）の出場が決定している。西日本地区1位となった藤井竜王・名人は、「今年も出場できることを大変うれしく思います。よい対局ができるよう、そして皆様にとっても楽しいひと時となるよう、がんばりたいと思います」とコメントを発表していた。

今期の関西予選Aブロックには、19人が参加。過去3大会で予選突破経験のある稲葉陽八段（37）のほか、狩山幹生五段（23）、17歳の新鋭・炭粼俊毅四段、3名の師匠の井上慶太九段（61）も同じブロックに参戦している。ベテラン勢から若手まで個性豊かな棋士たちが名を連ねる関西Aから自力で、西軍代表権をつかみ取るのは誰か。超早指し戦のスリリングな戦いに注目だ。

◆SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025 ファン投票による選出（東西各3人）、予選（東西各3人）、決勝戦（東西各6人）によって構成される。12月に開催予定の決勝では、個人戦と団体戦のポイント数で優勝チームを決定する。対局は全て持ち時間なし、初手から1手30秒未満で行われる。先手・後手は振り駒で決める。

