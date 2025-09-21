ゲームクリエイターの小島秀夫による『DEATH STRANDING』のA24実写映画化企画に良い兆しだ。プロデューサーとして参加しているアラン・アンガーが、米に進捗を伝えている。

小島秀夫の「KOJIMA PRODUCTIONS（コジマプロダクション）」とA24がプロデュースを手がける企画。監督・脚本は、『PIG/ピッグ』（2021）『クワイエット・プレイス：DAY 1』（2024）のマイケル・サルノスキ。映画化は2022年12月に発表され、以来は進捗が待たれていた。

アンガーは企画について、「現在も活発に開発中です」と報告。「いつものことながら、具体的にお話しできるものではありません」としながらも、「とても前向きな方向に進んでいます、ということはお伝えしておきます」とファンを安心させている。

『デススト』の愛称で親しまれる『DEATH STRANDING』は、無人の荒野となったアメリカ大陸を舞台に、広大なフィールドで様々な危機を回避しながら“配達物を目的地まで届ける”という斬新な設定で好評を博した。オンライン上の別プレーヤーが残していく補助アイテムや印を頼りに、プレイヤー同士の“繋がり”を感じながらフィールドを攻略していく「ソーシャル・ストランド・システム」が特徴。誰もが孤独を感じたコロナ禍におけるプレイヤーと共鳴した。ゲーム版ではノーマン・リーダスやマッツ・ミケルセン、レア・セドゥ，ギレルモ・デル・トロ、マーガレット・クアリーなど豪華キャストが出演している。

『DEATH STRANDING』はこの実写映画化のほか、も決定。脚本を「レイズド・バイ・ウルヴス／神なき惑星」の アーロン・グジコウスキが手がける。ゲームの世界観に基づくオリジナルストーリーになるという。

