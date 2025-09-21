『デッドプール』シリーズのライアン・レイノルズが、心臓ガンと闘う13歳の少女のために1万ポンド（約200万円）を寄付した。

クラウドファンディング・プラットフォーム「GoFundMe」にて実施されている寄付活動は、2025年6月に進行性のガンと診断されたウェールズの少女レクシー・コリンズさんの、“回復したらニューヨークに行ってみたい”という最大の夢を叶えるためのもの。コリンズさんは2度の開胸手術を受け、ペースメーカーを装着し、現在は化学療法を受けている。

このクラウドファンディングは、母親のレベッカ・コリンズさんに代わってウェールズ・レクサム警察のフットボールチームが実施しているもの。レイノルズはレクサムが本拠地のサッカークラブ「レクサムAFC」の共同オーナーを2020年から務めており、同地には深い縁がある。レイノルズの寄付により、寄付総額は目標の5,000ポンドを大幅に上回り、すでに1万4,000ポンドに近づいている（本記事執筆時点）。

レクサム警察フットボールチームは、レイノルズの寄付を受けて「素晴らしいご厚意に心から感謝します。この支援のおかげで、レクシーは回復次第ニューヨークへ行くことができます」とのコメントをXにて発表。代表作『デッドプール』シリーズを参照し、「ヒーローは誰もがマントをつけるわけではありませんが、この方は赤と黒のスーツを着ています。ありがとうございます！」と綴った。

A huge thank you to our friend for once again showing his incredible generosity. Because of his support, Lexi will be heading to New York when she’s feeling well enough. Not all heroes wear capes, this one wears a red and black suit Thank you! … - Wrexham Police FC (@wrexhampolicefc)

なお、クラウドファンディングのページ上では、母親のレベッカさんが支援者全員へのメッセージを公開。「レクシーは皆さんに感謝を伝えたいと言っています。“ガンにニューヨーク行きをやめさせない！”との言葉通り、彼女は化学療法を乗り越えようとしています。すでに服を選んでいて、見たいものリストを作り、昨夜は『ホーム・アローン』も（また）観ました」と記している。

