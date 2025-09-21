ÌÚÍËÏÈ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡ÙºÇÄã»ëÄ°Î¨¤Ê¤Î¤ËÂçÌö¿Ê¤ÎÆæ¡£¥Ð¥º¤òÀ¸¤à¥É¥é¥Þ¤Î¡È3ÂçÍ×ÁÇ¡É¤È¤Ï
¡¡2025Ç¯¤Î²Æ´ü¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âºÇ½ª²ó¤ä½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï½é²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬4.7¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ç¡ÈÌÚÍË·à¾ì»Ë¾åºÇÄã¡É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·TVer¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤ä¥¦¥§¥Ö¸¡º÷¿ô¤Ç¤Ï·òÆ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëè²óÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÌ·½â¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© Æ±ºî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»ëÄ°Î¨¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤²Æ´ü¥É¥é¥Þ¤Î¥Í¥Ã¥È¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î·¹¸þ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¿¤¤¡£
¢¡¾å°Ì5ºîÉÊÃæ¡Ö3ºîÉÊ¡×¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë
¡¡¤Þ¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤´ÖÅª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤Î»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¾¾ËÜ½á¼ç±é¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬Í£°ì10¡óÂæ¤ÈÆó·å¤Ë¾è¤»¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾²¼Æà½ï¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬8¡óÂæ¡£
¡¡°¤Éô¥µ¥À¥ò¼ç±é¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬6¡óÂæ¡¢¾åÀîÎ´Ìé¼ç±é¡ØÇ½ÌÌ¸¡»ö¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ÈºØÆ£¹©¼ç±é¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬5¡óÂæ¸åÈ¾¤ÇÂ³¤¡¢»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×5¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î»ØÉ¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È5ºîÃæ3ºî¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤3ÂçÍ×ÁÇ¤Ï¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¡¢¥É¥é¥Þ¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¶ØÃÇ¥â¥Î¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡TVer¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ôºÇ¹âÃÍ¤Ç¤Ï¡¢Ý¯°ææÆ¼ç±é¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬144ËüÂæ¡¢¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤¬95ËüÂæ¡¢¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤¬88ËüÂæ¡¢üâ¶¶³¤¿Í¤ÈÃæÂ¼ÎÑÌé¤ÎW¼ç±é¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬79ËüÂæ¡¢¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤¬76ËüÂæ¤ÈÂ³¤¡¢¥È¥Ã¥×5¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Google¥È¥ì¥ó¥É¤Î²áµî90Æü´Ö¤Î¥¦¥§¥Ö¸¡º÷¿ô¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ¸¡º÷¿ô1°Ì¤¬¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡¢2°Ì¤¬Æ±Î¨¤Ç¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤È¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡¢4°Ì¤¬¡ØDOPE¡Ù¡¢5°Ì¤¬¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¼ãÇ¯ÁØ¤òÄÏ¤ó¤À¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤È¡ØDOPE¡Ù
¡¡»ëÄ°Î¨¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×5¤Ê¤¬¤é¡¢¥Í¥Ã¥È»ØÉ¸¤Ë¼å¤¤¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¡¢¡ØÇ½ÌÌ¸¡»ö¡Ù¡¢¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¼ê·ø¤¯À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ò¼è¤ë¤¿¤áÃæ¹âÇ¯ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»ëÄ°Î¨¤Ç¤Ï¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Í¥Ã¥È»ØÉ¸¤Ë¶¯¤¤ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤È¡ØDOPE¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¡×¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°¼Ô¤Ï·Ù»ëÄ£ÁÜºº°÷¤ÈÍÅ²ø¤ÎÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¡ÖÍÅ¡×¤ÎÂÐÖµ¡¢¸å¼Ô¤Ï°ÛÇ½ÎÏ¼Ô½¸ÃÄ¤È¿··¿¥É¥é¥Ã¥°ÉþÍÑ¼Ô¡Ö¥É¡¼¥Ñ¡¼¡×¤È¤Î·ãÆ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤É¤Á¤é¤âCG¤òÂ¿ÍÑ¤·¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤äSFÅªÍ×ÁÇ¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤¬¸«¤ë¤È¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤¬¤é¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤Ï»É·ãÅª¤Ç²Í¶õ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬½Å»ë¤¹¤ë¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Í¥Ã¥È¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë½¬´·¤â¤¢¤ê¡¢ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÎ®Æþ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»ëÄ°Î¨¤â¥Í¥Ã¥È»ØÉ¸¤â¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤È¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤À¡£¤³¤Î2ºîÉÊ¤Ï°åÎÅ¥â¥Î¤È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ÏÊª¸ì¤¬½Å¸ü¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ï¹Í»¡¹çÀï¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Ë»¤·¤¤»þ´Ö¤ËTV¤ÇÎ®¤·¸«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·«¤êÊÖ¤·ºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤¤¡Ö¥É¥é¥Þ¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡¤Ê¤¼¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¦¥±¤¿¡©
¡¡¤Ç¤Ï¡¢TVer¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ê¡¢¥¦¥§¥Ö¸¡º÷¿ô2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤Ï¤É¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¤È¹â¹»¶µ»Õ¤ÎÎø°¦¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊºîÉÊ¤À¡£¤·¤«¤·ÊüÁ÷³«»ÏÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢°¼Á¤Ê¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥ÖÌäÂêÂÐºö¤È¤·¤ÆÉ÷Â¯±Ä¶ÈË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉµÕÉ÷¤â¤¢¤ê¡¢º£ºî¤ÎÄã»ëÄ°Î¨È¯¿Ê¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
