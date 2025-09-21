マクドナルドハッピーセットの転売が止まらない“本当の理由”。アメリカ人の一言で考えさせられたのは
転売を繰り返す本当の理由とは？
この夏、マクドナルドで大騒ぎになっていたハッピーセットの転売問題。おまけのポケモングッズが転売目的で即完売になり、食品の大量廃棄が明るみになりました。
これがきっかけとなり、予定していた「ワンピース」のシリーズが販売中止に。さらには消費者庁が日本マクドナルドに対して販売方法の改善を要望する事態にまで発展したのです。
そのため、ハッピーセットの今後の動向には大きな注目が集まっていましたが、9月12日からプラレールやサンリオの新シリーズが発売されることに。発売初日には販売制限を行っていたものの、翌日からは通常販売に戻り、アプリや宅配での購入もできる状態に復活したのです。この状態にモヤモヤした人、少なくないのではないでしょうか？
今後のハッピーセット、いったいどうなっていくのでしょうか？ 転売が繰り返されるのか？ それとも転売が加熱しないようなおまけになってしまうのか……？ 今回はそんなことを考えてみようと思います。まずは先日、アメリカ在住の友人に言われた一言にハッとさせられたのです。
◆ハッピーセットの転売問題は日本ならでは？
日本で起こったハッピーセットの転売問題は、アメリカなどの海外でも起こっているのでしょうか？ アメリカ在住の経営者友人に聞いてみたところ、返ってきた答えはこうでした。
ブランド品やレゴなどの玩具の転売は普通にあるけれど、ハッピーセットはあまりないと思うよ。大して稼げる額じゃないよね？ 日本、大丈夫なの？
この答を聞いて、私は愕然としてしましました。うーん、確かに納得。大金をもうける価格ではないのに、転売が横行しているということは、原因の根底にあるのは日本の経済状況や労働環境の悪化なのかも……。
そもそもハッピーセットの転売は違法ではなく参入障壁がもっとも低い商売になりうるため、少しでもお金を稼ぐために転売をはじめる人がいてもおかしくありません。
今後しばらく景気後退が指摘されている日本において、ハッピーセットの在り方に明るい未来はあるのでしょうか？ ここで私は、日本のハッピーセットの特性や魅力を冷静にとらえてみることにしました。
◆日本のハッピーセットのおまけは世界一
私はこれまで海外のマクドナルドに足を運び、さまざまなハッピーセット（海外ではハッピーミールと呼ばれる）を購入してきました。
その経験の上で断言できるのは、日本のおまけのクオリティーが高すぎるということ。多くの国におけるおまけの多くが人気キャラクターとコラボしたフィギュアやミニ雑貨である一方で、日本では知恵を育むようなミニ図鑑や、発達の観点から設計された知育玩具が開発されているのです。
実は日本マクドナルドでは、2022年1月以降のハッピーセットのおもちゃを、幼児の発達支援の専門家である沢井佳子先生（日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長）が監修するようになりました。
しかも新シリーズの発表ごとに沢井先生のコメントが発信されていて、それらの内容をじっくり見ていくと、食育を探求する立場として、ひとりの親として、心から感銘を受けるのです。
さらに、遊び方に合わせて発達ポイントが提示されている点にも、日頃の育児のヒントになるような視点・考え方をたくさん発見することができます。
例えば8月8日スタート（現在は終了）のハッピーセット「ポケモン」ではリリースでは、「想像力」「図形・空間」「生活習慣・身体動作」といった発達ポイントが解説されていて、沢井先生からのこんなコメントも掲載されていました。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■「森や海や街角に生きるポケモン」を想像して遊ぼう
この夏、マクドナルドで大騒ぎになっていたハッピーセットの転売問題。おまけのポケモングッズが転売目的で即完売になり、食品の大量廃棄が明るみになりました。
これがきっかけとなり、予定していた「ワンピース」のシリーズが販売中止に。さらには消費者庁が日本マクドナルドに対して販売方法の改善を要望する事態にまで発展したのです。
そのため、ハッピーセットの今後の動向には大きな注目が集まっていましたが、9月12日からプラレールやサンリオの新シリーズが発売されることに。発売初日には販売制限を行っていたものの、翌日からは通常販売に戻り、アプリや宅配での購入もできる状態に復活したのです。この状態にモヤモヤした人、少なくないのではないでしょうか？
◆ハッピーセットの転売問題は日本ならでは？
日本で起こったハッピーセットの転売問題は、アメリカなどの海外でも起こっているのでしょうか？ アメリカ在住の経営者友人に聞いてみたところ、返ってきた答えはこうでした。
ブランド品やレゴなどの玩具の転売は普通にあるけれど、ハッピーセットはあまりないと思うよ。大して稼げる額じゃないよね？ 日本、大丈夫なの？
この答を聞いて、私は愕然としてしましました。うーん、確かに納得。大金をもうける価格ではないのに、転売が横行しているということは、原因の根底にあるのは日本の経済状況や労働環境の悪化なのかも……。
そもそもハッピーセットの転売は違法ではなく参入障壁がもっとも低い商売になりうるため、少しでもお金を稼ぐために転売をはじめる人がいてもおかしくありません。
今後しばらく景気後退が指摘されている日本において、ハッピーセットの在り方に明るい未来はあるのでしょうか？ ここで私は、日本のハッピーセットの特性や魅力を冷静にとらえてみることにしました。
◆日本のハッピーセットのおまけは世界一
私はこれまで海外のマクドナルドに足を運び、さまざまなハッピーセット（海外ではハッピーミールと呼ばれる）を購入してきました。
その経験の上で断言できるのは、日本のおまけのクオリティーが高すぎるということ。多くの国におけるおまけの多くが人気キャラクターとコラボしたフィギュアやミニ雑貨である一方で、日本では知恵を育むようなミニ図鑑や、発達の観点から設計された知育玩具が開発されているのです。
実は日本マクドナルドでは、2022年1月以降のハッピーセットのおもちゃを、幼児の発達支援の専門家である沢井佳子先生（日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長）が監修するようになりました。
しかも新シリーズの発表ごとに沢井先生のコメントが発信されていて、それらの内容をじっくり見ていくと、食育を探求する立場として、ひとりの親として、心から感銘を受けるのです。
さらに、遊び方に合わせて発達ポイントが提示されている点にも、日頃の育児のヒントになるような視点・考え方をたくさん発見することができます。
例えば8月8日スタート（現在は終了）のハッピーセット「ポケモン」ではリリースでは、「想像力」「図形・空間」「生活習慣・身体動作」といった発達ポイントが解説されていて、沢井先生からのこんなコメントも掲載されていました。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■「森や海や街角に生きるポケモン」を想像して遊ぼう