「このイケメンは誰!?」世界陸上で話題の陸上経験者アイドル。青学・原監督が明かす「スカウトしようと思っていた」驚きの過去
2025年9月13日から連日熱い戦いが続いている「東京2025世界陸上」。1991年以来、34年ぶりの東京開催ということで大変な盛り上がりを見せています。そんな中で、あるアイドルが世界陸上をさらに盛り上げる功績を作っていることをご存じでしょうか。
◆キャスター陣に新風、注目集める「&TEAM」Kさん
「世界陸上」と言えば1997年のアテネ大会からTBSが放送しており、番組メインキャスターの織田裕二さんと中井美穂さんの名コンビで知られていました。しかし、今年の世界陸上は大きく様変わり。
中井さんが番組を離れ、中学時代に陸上部に所属していた女優の今田美桜さんがメインキャスターを担当しています。そこに加えてボーイズグループ「&TEAM」のKさんという方が応援サポーターとして登場。このKさんが「このイケメンは誰!?」とネットやSNSで大きな話題となっています。
「&TEAM」は日本人、韓国人、台湾人で構成されたアイドルグループで、2022年12月にデビュー。韓国のオーディション番組『I-LAND』で落選したメンバーを中心に、新たなオーディションで決まった追加メンバーを合わせた9人で構成されています。
グループの中心メンバーでもある東京出身のKさんですが、実は学生時代に名門校で陸上をやっていました。2023年秋の『オールスター感謝祭』（TBS）の名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」で優勝したり、『ラヴィット！』（TBS）の企画でも俊足を披露するなど、ファンの間では「ただの足の速いアイドルではなくプロ並みの実力者」として知られていました。
また、青山学院大学駅伝部の原晋監督も「すごくいい選手で当時はスカウトしようと思っていた」と語っていたほど。このようにTBSのさまざまな番組でもその陸上愛と実力には定評があったことから、世間一般的にはまだ知名度が低いものの、今回応援サポーターに選ばれたことは納得の人選でした。
◆陸上経験を武器に、解説も応援も“ガチ”
そんなKさんが初日から世界陸上に登場すると、186cmの長身と小さな顔、白い肌、そして爽やかで可愛い笑顔で「このイケメンは誰!?」と話題に。しかし多くの人がKさんに魅了されたのはビジュアルだけではありませんでした。
トップレベルで陸上をやっていたからこそ分かる各競技の専門的な知識や初心者にも分かりやすい見方を解説しつつ、選手に感情移入しながら本気で応援したり、敗退した選手を労う熱い姿が連日放送されているのです。
また、SNSには実際に国立競技場に足を運び、Kさんを間近で見た人たちからは「毎日ほぼ寝ていないってくらい働いているだろうに笑顔のファンサービスがすごかった」「生で見ると格好よすぎて一気にファンになった」「Kくん、休憩時間も今田美桜ちゃんに陸上のことを教えてあげていた」と目撃談も多数寄せられています。
実際にKさんは連日世界陸上番組に出演し続けていますが、なんと9月15日には「&TEAM」として「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」にも出演。21日には「音楽の日フェス2025」への出演も控えており、多忙にもかかわらず、世界陸上では疲れた顔を見せず仕事をこなしている姿にネットからは感嘆の声が溢れていました。
◆20歳からの挑戦が生んだ“本物の努力”
これまでも体力自慢だったり見栄えのために体を鍛えたりする男性アイドルは数多くいました。しかし、Kさんはこれまでのスポーツ系アイドルとは一線を画する存在として、今後の活躍が期待されています。
1997年生まれのKさんは、韓国のオーディション番組『I-LAND』に参戦したのが2020年で、すでに20歳を超えていました。10代でデビューするアイドルも多い中、遅咲きとも言える存在です。小学生くらいの年齢から練習生としてアイドルを目指すライバルも多い中、それまで陸上に集中していた人生を方向転換し、ダンスや歌が未経験の中でスタートするというアイドルキャリアは、並大抵の努力ではなかったはずです。
