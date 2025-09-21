口蓋裂の息子を笑う上級生に激怒。母親が上級生とその親に「念書」を書かせた経緯【ママリ】
©mamayoubi
©mamayoubi
©mamayoubi
口蓋(こうがい)裂の息子をからかう上級生
ようみんさんのフォロワーさんの息子は口蓋(こうがい)裂で生まれ、少しだけ口元が曲がっているそうです。見た目はそこまで気にならないですが、話すときに少しイントネーションが違ったり、声が裏返ることがあります。
息子は1年生。元気に学校に通っています。しかし、息子の話し方をからかう子どもがいました。
外見をバカにしてくる上級生に腹が立つ
©mamayoubi
©mamayoubi
©mamayoubi
©mamayoubi
©mamayoubi
子どもは見たことをストレートに表現してしまうのは仕方がないことかもしれません。自分と違うことをおもしろがったり、からかったりして、子ども同士でトラブルに発展するケースはよくあることでしょう。しかし、わが子が他の子どもにからかわれているのは、見ていて気持ちのいいものではありません。やめてね、と大人から注意を反省をしてくれればいいですが、今回はそれでは終わらないようです。
小学校3年生ともなれば、少しずつ善悪の判断もできるようになっているはず。人の外見をバカにするような態度は、感心できませんね…。ようみんさんのフォロワーさんも、とても不快な思いをしています。
子ども同士のトラブル、まずは学校に相談を
©mamayoubi
©mamayoubi
子ども同士のトラブルで、解決が難しい場合は学校など第三者を間に挟むとスムーズに進むときがあります。まずは担任の先生に相談をしてみるとよいでしょう。
学校の様子は見えにくく心配になりますよね。そういうときは、遠慮をせずにこまめに担任の先生に様子を聞いてよいと思います。
ようみんさんのフォロワーさんの息子は1年生。からかってくる「ダイくん」は3年生。自分より年上の子からいじめられると、怖い思いも抱えているでしょう。こうした問題は学校の職員にもしっかり介入してもらい、子どもが深く傷つき続ける前に対処したいものですね。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）