東京女子プロレスは20日、東京・大田区総合体育館で「WRESTLE PRINCESS 6」を開催した。遠藤有栖が元WWEスーパースターのプリシラ・ケリー（旧名＝ジジ・ドリン）とのインターナショナル・プリンセス王座決定戦を制し、悲願の初戴冠を果たした。

同王座は宮本もかが保持していたが病気療養のため返上。夏のシングルトーナメント「東京プリンセスカップ」で準優勝を果たした遠藤とジェイダ・ストーンによる王座決定戦が決まっていた。ところが、ジェイダが負傷欠場のため、大会3日前に対戦相手がプリシラに変更された。プリシラは2018年にはプリンセス・オブ・プリンセス王座（当時の王者は山下実優）に挑戦したことがあり、WWEマットに参戦後には、NXT女子タッグ王座を獲得したこともある実力者。初対決となった両者だが、序盤はプリシラの変則的な動きに遠藤が手を焼く。プリシラはラリアット、変型ボムを繰り出すも、遠藤はエプロンで鶴ヶ城。その後、キャメルクラッチ、スリーパー、再度のキャメルクラッチで締め上げるもエスケープ。エルボーのラリーから、プリシラがハーフネルソン・ジャーマンもカウントは2。それでも立ち上がった遠藤は水車落としで流れを変えると、スーパーキック、什（じゅう）の掟を決めて3カウントを奪った。これで遠藤はシングル王座初戴冠となった。

バックステージで遠藤は「重い…。やっと獲れました！ 今までホントに一人で頑張って、目に見える勲章ってものがなかったから。今回やっと、人生初めて一人で手に入れたベルト。初めてこれに触れて、もっと自分自身も大きくなって、このベルトと一緒においしいものとか楽しいところにいっぱい連れてって、遠藤有栖の色にします」と喜びを露わに。対戦相手が急きょ変更となったが「私は何も変わらない。ベルトへの気持ちも変わらなかったし、プリシラの存在は知ってたから。このベルト懸けて戦えて、それで私が勝って、このベルトを手に入れた。最高の、一生忘れない思い出です！」満面の笑みを見せた。

▽第15代インターナショナル・プリンセス王座決定戦30分1本

○遠藤有栖（10分59秒 片エビ固め）プリシラ・ケリー●

※什の掟。有栖が第15代王者となる。