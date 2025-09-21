ピーターこと歌手で俳優の池畑慎之介（73）が21日、自身のインスタグラムを更新。個人事務所のマネジャー、丸山薫さんとの別れを報告した。

池畑は「個人事務所マネージャー、丸山薫が旅立ちました。9月13日……珍しく夢で丸山さんを、抱き締め号泣してる自分が居て…胸騒ぎで目が覚めました。それからしばらくして訃報が届きました」と突然の別れを報告した。

「彼女が25歳、ピーが28歳PARCO劇場『あやかしの鼓』出演の折り、文学座の稲野和子さんのお手伝いしてた、薫さんと意気投合して仲良くなりました」と回顧。「それから45年の月日が流れて、親友としてマネージャーとして、濃密な時間をたくさん過ごしてきました」とつづった。

「去年の忘年会までは、良く食べ良く飲み良く笑い、普段と変わらずでした。今年になり、ピーのライブ(丸の内コットンクラブ)も、いつもは、受付にて着物を着てお客様にご挨拶出来てたのに、憎き病魔には勝てず、天に召されてしまいました」と記した。

「これまで、公私にわたり丸山薫さんと、関わってこられた方々に、昨日9月20日にお通夜、密葬でお見送りしましたこと、ご報告致します。ありがとうございました…合掌」と締めくくった。