東京女子プロレスが20日、東京・大田区総合体育館で「WRESTLE PRINCESS 6」を開催し、Ober Eats（上福ゆき＆上原わかな）が享楽共鳴（中島翔子＆ハイパーミサヲ）を破り、プリンセスタッグ王座初戴冠を果たした。

オーバーイーツは4月18日、米ラスベガスで享楽共鳴に挑むも敗退しており、これが2度目の挑戦。上原は9・7北沢での前哨戦で歯を折るアクシデントに見舞われ、9・13会津大会を欠場したが、この日は根性で出場した。

試合前のマイクでミサヲが「私たちに噛みつく覚悟はあるのか？」と挑発された、大食いタレントでもある上原はハンバーガーを食べて、問題ないことをアピール。挑戦者組が奇襲も、ミサヲはスプレー噴射。早々に場外戦となり、ミサヲは戦闘用チャリンコ・ハイパミ号で中島との2人乗りでオーバーイーツに突っ込むもセコンドに誤爆。リングに戻ると、上福が中島に卍固め、上原がミサヲにバナナピローで攻め立てる。その後は一進一退の攻防となり、中島が上福を場外に落としトペ発射。ミサヲが上福にハイパミリターンズ、中島がコーナーに上がるも、上福が雪崩式ブレーンバスター、逆フェイマサーも2カウント。中島が上福に高角度619、後頭部への619、ノーザンライト・スープレックスもカット。オーバーイーツが中島にダブルの変型フェースバスター。中島が上福にフランケンシュタイナー、ノーザンも、逆襲に転じた上福がフェイマサー。さらに上福が中島にダイビング・フェイマサーを投下して3カウントを奪った。

上福はシングル王座戴冠歴はあるが、同王座は悲願の初戴冠。上原は初のタイトル奪取となった。「正直ホントに何度も言うけど、私はベルトの試合とかトーナメントとか大事な試合とか、そういうのが本当に大嫌いでやりたくない！ 過酷な労働をしたくないと思ってるんだけど、今回私はわかなになめられたくない気持ちがすごく強くて。わかなにかっこいい先輩と思ってもらえるように、そこの反骨心を生かしてベルトを獲りたいという気持ちが芽生えました。コイツの歯が取れたり欠場があったり、私も前哨戦で中島さんに負けたり、すごく気持ちがナイーブになることがいっぱいあったけど…」と心中を吐露。

そして「私は名ばかりは東京女子プロレス定期参戦中。もともと芸能事務所に所属していたので、フリーで参戦やってたけど、心はずっとデビューした時から東京女子プロレスの所属の選手です。私、（東京女子の）ベルト2回も獲ったし、変わらないかもしれないけど、これを機に確実に東京女子所属のレスラーにしてもらいたいと思うから。これは甲田（哲也代表）さんが決めるのか、高木（三四郎＝CyberFight副社長）さんが決めるのか分からないけど、偉い人！ 今、上福ゆきを逃したら惜しいと思うので、所属にしてください！」と所属選手になることを志願した。

上原は「歯が折れた時も、上福さんが隣じゃなかったら、心も折れちゃって、たぶん今この場に私はきっといなかったと思うから。本当にパートナーが上福さんでよかったし、こうやってパートナーの証を手に入れられたのが本当にうれしいです」と涙が止まらなかった。

新王者組は10・18後楽園ホールで、まなせゆうな＆凍雅の挑戦を受けることが決定済み。上福は「ベルトも獲ったから、次の防衛戦、決まってるよね。そいつらの前で新しい入場曲をぶちかましてやろうと思うし。おまえ、ホントにマジでこれからいっぱい頑張るけど、マジ調子乗んなよ！ オマエのことはいつでも埋められる。東京女子盛り上げよう！」、上原は「埋められないように頑張ります」と話した。

▽プリンセスタッグ選手権30分1本

＜王者組＞●中島翔子＆ハイパーミサヲ（17分2秒 片エビ固め）上福ゆき○＆上原わかな＜挑戦者組＞

※ダイビング・フェイマサー。享楽共鳴が4度目の防衛に失敗、Ober Eatsが第19代王者組に