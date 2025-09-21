赤ちゃんの微笑ましい“初めて”の瞬間を捉えた動画が、Instagramで話題になっています。画面越しに笑顔を見せるのは、生後2カ月の女の子。ご機嫌な姿をママが撮影していると、笑顔が一変…！？突然の表情の変化に、「可愛すぎ♡」「思わず笑っちゃいましたw」と反響が寄せられました。



【動画】生後2カ月の赤ちゃん、人生初の…！？

手と足をバタバタさせながら、ニコニコの笑顔を見せる赤ちゃん。お腹をポンポンと叩き、元気いっぱいに足を力強く蹴る、まだ幼い赤ちゃんならではの姿がとても可愛らしく映ります。



すると、足をバタバタさせた次の瞬間…！足を伸ばしたと同時に、地面を蹴って少し上に進んでしまった赤ちゃん。初めて自分の力で前進した赤ちゃんは、突然の移動にビックリ…！？



笑顔から一変、不安そうな表情に変わります。口をへの字にして、眉を細めて今にも泣いてしまいそうな赤ちゃんの姿で動画は締められました。



動画を投稿したパパ（＠iamasawa）に話を聞きました。現在、生後5カ月になった赤ちゃんと、5歳のお姉ちゃんの子育てをされています。



ーー動画を見たときの、パパのお気持ちは？



「間違いなく、人生一回目やなぁ〜と愛おしく思いました（笑）」



ーーご家族にとって、次女ちゃんはどんな存在でしょうか？



「完全な癒しの存在です。破天荒な長女も、次女には穏やかで優しいです（笑）」



ーー長女ちゃんと次女ちゃん、どのような姉妹に育ってほしいですか？



「仲良く楽しく、育ってほしいですね！将来は、家族4人でビールで乾杯することが、妻とともに、ささやかな夢です（笑）」



可愛らしい赤ちゃんの、初めての前進に多くのコメントが寄せられました。



「意図せず上に進んじゃってビックリしとるww可愛すぎるわ♡」 「『移動できる！？』と、新しい発見！」

「いやぁ〜可愛いの塊だわ♡」

「急にぴゅんって移動するの可愛い（笑）」

「人生一周目すぎて可愛い〜！泣きそうなのかわいい〜♡」



Instagram（＠iamasawa）では、笑顔が可愛らしい元気いっぱいな姉妹と、仲良しご家族の日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）