◇フランス2部 スタッド・ランス2―3サンテティエンヌ（2025年9月20日 フランス・サンテティエンヌ）

スタッド・ランスのMF中村敬斗が敵地サンテティエンヌ戦で今季初出場し、いきなりアシストを記録した。

1―3の後半13分から交代でピッチに入ると、同24分に左サイドでパスを受けてペナルティーエリアに進入。相手選手2人を引きつけてフリーのMFテウマに落ち着いてつなぎ、1点差に迫るゴールを演出した。同25分にはDF3人を突破してシュート。ボールを持てば常に複数人に囲まれたが、約4カ月ぶりの実戦でもブランクを感じさせなかった。

昨季チームトップ11得点を挙げながら今季は2部が主戦場。契約社会と理解しつつもクラブ側の強引な引き留めで多大な心労を抱えた。7月には医師の診断書をクラブ側に提出し、日本ツアーも参戦できず。一部では練習ボイコットとも言われたが、練習に合流できないほどだった。

だが欧州の移籍市場ギリギリのタイミングで届いたビジャレアル（スペイン）からの移籍金18ミリオンユーロ（日本円約31億円）オファーが成立しなかった時、逆に覚悟を決めた。「リーグ2で無双する」。そう誓い、11日に練習に合流した。試合の中でも時折、笑みを浮かべるなど気持ちは切り替わっている。

目指すはフランス2部で圧倒して、1年での1部復帰。そして26年W杯北中米大会行きだ。新しい挑戦が始まった。