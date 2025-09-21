大谷翔平 カーショウに惜別コメント「あなたと競い合えたことは素晴らしい経験でした。最高の形で締めくくりましょう！」



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が、今季限りで現役を退くクレイトン・カーショウ投手（37）に向けて、コメントを発表した。

ドジャース広報を通じて寄せられたメッセージは、球団の大黒柱を称える言葉で満ちていた。

大谷は「素晴らしい、物語のような、殿堂入り級のキャリアを築かれたことを心よりお祝い申し上げます」と切り出し、カーショウの長年の功績をたたえた。

その上で「常にプロフェッショナルな姿勢で仕事に取り組む姿にはいつも感銘を受けてきました。あなたが成し遂げた成功は、この競技への献身と情熱の真の証です」と言葉を重ね、尊敬の念をにじませた。

両者は長らく敵同士としてしのぎを削ってきたが、昨季からチームメイトとして共闘。

「長年にわたりあなたと競い合えたことは素晴らしい経験でした。そして今はチームメイトとして世界一をともに経験できたことは、この上ない名誉です」と振り返り、共に歩んだ時間の重みを語った。

最後は「この最後の1ヶ月を楽しみ、最高の形で締めくくりましょう！」とポストシーズンに向けて意気込みも込めた。





