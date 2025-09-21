「服探し中」の40・50代へ！【大人のハニーズ】サッと穿いて即こなれる♡「上品スカート」

“淑女スタイル”に注目が集まっている今シーズン。「何を買えばいい？」と悩んでいるミドル世代におすすめしたいのは、プラスワンでトレンドコーデを楽しめる「上品スカート」。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、穿くだけでこなれ感アップを狙える注目のスカートをご紹介します。

上品に着こなせてオンオフ使えるナロースカート

【GLACIER lusso】「ナロースカート」\3,980（税込）

スッキリと穿けるIラインシルエットとロング丈で、大人っぽく上品見えするナロースカート。ウエストゴムで穿き心地も楽ちん。フロントにギャザーを寄せていないため、タックインスタイルもサマ見え。トップスを選ばず合わせやすいシンプルなデザインなので、休日にもお仕事にも幅広く活躍しそうです。

いつものコーデをランクアップできる主役級フェザースカート

【GLACIER lusso】「フェザーナロースカート」\5,980（税込）

起毛感のあるフェザー素材が目を引くスカートは、サッと穿くだけで今っぽくこなれ感のある着こなしに。ラメ糸もキラキラ煌めいて、主役級の存在感を発揮。コーデをランクアップできそうなスカートは、ホテルランチやホームパーティなど、いつもよりおしゃれしてお出かけしたいときにもぴったりです。

旬のクラシカルスタイルを楽しめるマーメイドスカート

【GLACIER lusso】「マーメイドスカート」\4,980（税込）

ゆるやかに広がるマーメイドラインがエレガントな雰囲気を演出。ゴールドカラーのバックルがキラリと光る細ベルトもアクセントになり、大人に似合うトレンドのクラシカルスタイルを楽しめそう。公式オンラインストアによると「あたたかみのあるウールライクなツイル素材」を使用しているとのこと。秋冬にヘビロテしたくなりそうです。

一点投入するだけでこなれるフェミニンスカート

【GLACIER lusso】「ジャカードフレアスカート」\3,980（税込・セール価格）

ふわっと膨らむフレアシルエットで、フェミニンな雰囲気をまとえるスカート。表面感のある旬のジャカード素材がリュクスなムードを醸し出し、甘さ控えめに大人っぽく着こなせるのも嬉しいポイントです。一点投入するだけでコーデが華やぐスカートは、シンプルなトップスを合わせるだけで即こなれ感アップを狙えそう。おしゃれが苦手なミドル世代の救世主になるかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i