◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日午前１０時１０分開始予定）、本拠地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。ドジャースは前日１９日（同２０日）に１３年連続のポストシーズン進出は決まり、４年連続の地区優勝へのマジックも「４」。大谷にも２試合連続弾となる５３号にも期待がかかる。

試合前に取材に応じたロバーツ監督は、３日（同４日）の敵地・パイレーツ戦でファウルチップを受けて右手を痛めていた正捕手のスミスに骨折が発覚したことを明かした。指揮官は「ＭＲＩ検査などを受けた結果、右手に小さな骨折でヒビのようなものが見つかった。レギュラーシーズン中の復帰は難しいと思うけど、ポストシーズンで戻ってこられると願っている」と説明した。

ドジャースの捕手陣はラッシング、ロートベットの２人でスミスの代役を務めている。ドジャースはシーズン終盤になってスコット、イエーツ、トライネンら救援陣が調子を落とし、コペックは負傷者リスト（ＩＬ）に入るなど、万全ではない状態での戦いが続いている。