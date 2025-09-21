重ねないからラクラク！「折りたたみミルクレープ」驚きの作り方

簡単おいしい折りたたみミルクレープ

いちごやバナナなどのフルーツを挟んだミルクレープ、おいしいですよね。今日は、ホットケーキミックスを使って作る簡単おいしいミルクレープの作り方をご紹介します。折りたたんでいくだけなので、とっても手軽ですよ。



クレープ生地を作る

ホットケーキミックス、溶かしバター、牛乳などを混ぜて、クレープ生地を作ります。





生地を焼く

フライパンに油を熱し、クレープ生地を流し入れて焼いていきます。





生地に切り込みを入れる

クレープ生地の粗熱がとれたら、生地の中心から外に向かって、半径一箇所に切り込みを入れます。





クリーム＆フルーツを乗せて

クリームとお好みのフルーツを乗せ、手前から折りたたんでいきます。





折りたたみ終えたら、切って重ねる

クレープが1/4サイズになったら、縦半分に切って重ねればできあがり！





ナイスアイディア！と絶賛の声多数

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「クレープ1枚で作れてすごい！」「ナイスアイディア！自分好みのクレープが簡単に作れる」などという嬉しい声が届いています。





クレープ生地1枚で1人分のミルクレープが作れるので、家族や友人とワイワイ楽しみながら自分好みのクレープを作るのも楽しそうですね。ぜひ、この機会に作ってみてください。（TEXT：若子みな美）