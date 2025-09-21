ニューヨーク＆さらば青春の光がMCを務めるABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season4』。

9月16日（火）放送の同番組では、えなこが話題の最新写真集の裏話を明かす場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回のスタジオトークでは、ゲストとして登場したえなこの「誕生日プレゼントがすごい」という話題に。

大量のプレゼントに囲まれたえなこの写真に驚きの声が上がるなか、えなこは「バースデーイベントに来てくれた方が渡してくれた」「600人ぐらい」と語る。

さらに「毎年プレゼント開封配信をやってるんですけど、今年は7時間ぐらいかかった」と驚きのエピソードを明かした。

©AbemaTV,Inc.

また、“えなこ史上最小布面積”と話題の最新写真集について、コスプレではなく“ギリギリ水着写真集になったワケ”を明かす場面も。

「コスプレ写真集ばかり出してきたので、普通のも出してみたい」と語ったえなこは、「準備の段階で編集部もマネージャーも普通のグラビアの写真集だと思っていたので、普通の水着を用意されたんです。『これじゃない』って全部変えさせて、『私はこういうのがやりたいんだ』って」と、自ら際どい衣装での撮影を望んだと明かしていた。