足がつる症状で考えられる病気とは？メディカルドック監修医が解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「足がつる」原因はご存知ですか？治し方・病気も医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

柏木 悠吾（医師）

宮崎大学医学部卒業。宮崎県立宮崎病院、宮崎大学附属病院で研修。地元地域に貢献すべく、2022年より橘病院（宮崎県）に勤務。日本医師会認定スポーツドクター。日本整形外科学会、日本骨折治療学会、日本人工関節学会会員。他に日本医師会認定産業医などの資格を有する。

「足がつる」症状が特徴的な病気・疾患

ここではMedical DOC監修医が、「足がつる」に関する症状が特徴の病気を紹介します。

どのような症状なのか、他に身体部位に症状が現れる場合があるのか、など病気について気になる事項を解説します。

糖尿病

糖尿病が悪化すると、神経の異常が起きます。神経は筋肉の動きを制御しているので、足の筋肉の神経が上手くコントロール出来ずに、足がつったり、関節の痛みなどが起きてくる場合があります。

治療は原因である糖尿病の治療を行うことになります。

足がつっている際には漢方薬などで対応し、原因となっている糖尿病のコントロールを少しずつ良くしていくことが非常に重要です。

主治医がいれば一度相談してみてください。主治医がいない場合には内科で相談しましょう。

腰椎椎間板ヘルニア

腰のヘルニア（腰椎ヘルニア）があると神経に異常が起きてしまい、足がつることがあります。

腰椎椎間板ヘルニアは、他の症状として、腰から足にかけての痛みやしびれなどが起きやすいです。進行すると足に力が入りにくくなることもあります。

生活に支障が出るような症状であれば、早めに整形外科を受診するようにしましょう。

「足がつる」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「足がつる」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

夜中によく足がつるのですが、病院で治療できますか？

柏木 悠吾 医師

よく足がつる場合には何か特定の原因があることも考えられます。病院を受診して相談するのも良いでしょう。

こむら返りで足がつったときはどう対処すべきですか？

柏木 悠吾 医師

まずはつっている筋肉を伸ばしてあげることです落ち着いたら、ミネラルを含んだ水分の摂取をして、やすみましょう。

慢性的に足がつる場合、何かの病気の前兆でしょうか？

柏木 悠吾 医師

慢性的な足のつりがある場合には神経や筋肉に異常をきたしている可能性があります。一度整形外科などで相談してみるのも良いかもしれません。

足が攣るのと熱中症は関係がありますか？

柏木 悠吾 医師

熱中症と足がつる症状は同時に起きることがあります。水分摂取や休息など適切な対処が必要です。

コーヒーの飲みすぎが足がつる原因になるのは本当ですか？

柏木 悠吾 医師

コーヒーに含まれるカフェインには利尿作用があり、これにより脱水に至れば足がつる原因にもなる可能性があります。コーヒーを1日に何杯も飲んだり、就寝前にコーヒーを飲むことはあまりおすすめしません。

まとめ

足がつる原因には脱水で起きるものや神経系の異常で起きるものなどさまざまです。

つった時の基本的な対処法を知っておくことは非常に重要です。

また、何度も同じ症状を繰り返すような場合は病院で相談するのも一つの解決策になりますので、整形外科や内科に相談してみるのも良いでしょう。

「足がつる」で考えられる病気と特徴

「足がつる」から医師が考えられる病気11個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedicalDOCの解説記事をご覧ください。

整形外科の病気

変形性関節症（ヘバーデン結節、ブシャール結節、母指CM関節症）

ばね指

手根管症候群肘部管症候群関節リウマチ

化膿性関節炎

膠原病内科の病気

骨折頚椎椎間板ヘルニアガングリオン関節リウマチ膠原病

同様の症状を繰り返す場合には、整形外科や内科へ相談することをお勧めします。

「足がつる」と関連のある症状

「足がつる」と関連している、似ている症状は8個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedicalDOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

足が痛い

お尻からあしのしびれ

手がつる

全身がつる

手足が動かしにくい

足の指がつるふくらはぎつる熱中症

「足がつる」の他に、これらの症状が見られる際は、「こむら返り」「電解質異常」「糖尿病」「熱中症」「脱水症」などの疾患の可能性が考えられます。体の動きが悪い場合や繰り返しつってしまう場合は、早めに医療機関への受診を検討しましょう。

