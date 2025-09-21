

インフルエンザが今、流行しています（写真：mapo／PIXTA）

【図で見る】訪日外国人宿泊者数とインフルエンザ感染者の関係

インフルエンザが流行している。

厚生労働省は9月19日、第37週（9月8〜14日）のインフルエンザ発生状況を公表した。

去年の同時期を上回る数

全国の患者報告数は2732件、定点当たり報告数は0.72で、前年同時期の0.51を上回った。地域別では沖縄県が4.93と突出して高く、鹿児島県3.00、福岡県2.30、長野県2.09、京都府1.54と続く。流行開始の目安とされる「1.00」を超えた自治体も複数あった。

教育現場への影響も顕在化しており、全国で計45件の休業措置が取られた。その内訳は休校1件、学年閉鎖12件、学級閉鎖32件／小学校31件、中学校9件、高校3件、幼稚園2件となっている。

かつてインフルエンザといえば、真冬に流行する感染症の代表だった。ところが、近年は夏の流行が珍しくない。夏のインフルエンザの流行を考察するに際し、筆者が注目するのは流行地域の特性だ。

流行地域にはある「特性」があった

下の図は都道府県別の人口当たりの訪日外国人宿泊者数を示す。

感染者数が多かった沖縄県、長野県、京都府、福岡県が上位に位置するのがわかる（※外部配信先では図を閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください）。





また、下の図は人口当たりの訪日外国人宿泊者数と、前回の9月12日に発表された、定点当たりのインフルエンザ感染者の関係を示したものだ。相関係数は0.38。弱い〜中程度の相関と評価される。





なぜ、インフルエンザ感染者数と外国人旅行客数が相関するのか。それは、インフルエンザが地球規模で循環しているからだ。

インフルエンザは、主に人の移動を介して世界中へと拡散される。その結果、北半球では主に冬、南半球では日本の夏にあたる時期に流行していた。そこが国内で散発的に小流行を繰り返す新型コロナや風疹、おたふく風邪とは大きく異なる。

人の往来が流行の成立に直結するため、水際対策はインフルエンザ抑制に効果的である。

その典型例が、2001年のアメリカ同時多発テロのあとの感染状況だろう。テロの後、航空機移動が大幅に制限された結果、その年はアメリカ国内でのインフルエンザ流行が確認されなかった。

また、新型コロナが流行した直後の2020〜2021年シーズンにも世界的なインフルエンザ流行が抑制された。これも国際的循環の遮断が大きく影響したと考えられている。

人の往来でウイルスが国内に

そもそも、インフルエンザウイルスは高温多湿に弱いと考えられているが、必ずしもそうとは言えなくなっている。

2009年の新型インフルエンザは真夏に流行したし、熱帯地域では、インフルエンザの流行に季節性はない。こうしたことから、インフルエンザの流行における気温や湿度の役割は、限定的だと考えられる。

そして近年、インフルエンザがもっぱら冬場に流行するという状況には変化が生じている背景には、グローバル化がある。

とりわけ注目したいのは、夏休み期間だ。この時期に多くの日本人が海外へ出かけ、同時に海外からも多数の旅行客が訪れる。その往来によってインフルエンザウイルスが国内に持ち込まれる。

思い返すと、2018年も夏にインフルエンザの流行があった。その要因として、夏休み期間中に海外旅行客が増加したことに加え、ラグビーワールドカップの日本開催により、夏から秋にかけてインフルエンザが流行する南半球との間で、人の往来が増えたことが影響したと考えられている。

今回、沖縄県をはじめとした外国人の受け入れが多い地域で、インフルエンザの感染が拡大したのも、このような事情を知れば納得がいく。

さらに、地球温暖化がインフルエンザの流行動態に与える影響も注目されている。今年2月に中国気象科学研究院の研究チームが、ネイチャー・パブリッシング・グループが発行する専門誌『Climate and Atmospheric Science』に発表した研究が興味深い。

この研究では、冬季・夏季の気温が2.5〜10℃上昇するシナリオを設定し、数値モデルを用いたシミュレーションを実施した。その結果、気温の上昇はインフルエンザの季節性や流行パターンを大きく変化させる可能性が示された。

具体的には、冬の感染ピークが緩和される一方、春や秋にかけて相対的に感染が増加し、従来の「冬に集中する流行」から「年間を通じて分散した流行」へと移行する可能性が指摘されていた。日本でも新潟大学や長崎大学などの研究チームも、同様の研究結果を報告している。

いずれの研究でも、感染のピークは冬季では弱まり、ほかの季節へ分散するとしている。

一連の研究は、地球温暖化が感染症対策に新たな課題を突きつけていることを明らかにした。従来インフルエンザは「冬の感染症」として想定されてきたが、その前提を見直す時期に差しかかっているのだ。

これから行いたいインフル対策

では、どう備えたらいいか。

まず、インフルエンザは新型コロナと同じ呼吸器感染症であり、飛沫やエアロゾルを介して広がる。したがって、手洗い、マスク、換気といった基本的な感染対策の重要性は、両者に共通する。

今後、行っていきたい対策はワクチンで、インフルエンザ対策の中核である。我が国のインフルエンザワクチンは、南半球での流行を見ながら、A型とB型から2種類ずつ株を選んで、合計4種類の株から作成される。

今の流行を防ぐことはできないが、10月から接種が可能になるので、早めの接種を心がけたい。

インフルエンザワクチンの有用性については、数多くの論文が発表されている。

2023年に東京大学を中心とした研究チームが『ワクチン』誌に発表した、関東の自治体データを用いた8万3146人（65歳以上）を対象とした研究によれば、ワクチン接種群は非接種群に比べ、インフルエンザ発症のリスクが53％低下していた。

発症を予防する効果は接種したあと4〜5カ月間持続し、その後は漸減する。特に高齢者では抗体が持続する期間が短いため、接種後数カ月を経過した症例では、ワクチン接種歴があっても感染・重症化のリスクを念頭におくべきだろう。

高齢者とならび、感染対策が重要なのは乳幼児だ。この年代では2回のワクチン接種が推奨されており、有用性は証明されている。

2021年に大阪市立大学を中心とした研究チームが発表した厚労省研究班報告によると、2018〜2019年のシーズンでは、3歳未満の小児において、1回接種で83％、2回接種で58％感染リスクが低下していた。2019〜2020年のシーズンでは1回接種で73％、2回接種で62％、感染リスクが低下していた。

ただし、現行の不活化ワクチンは、インフルエンザウイルスの活化をなくしたものであり、有用性の面では多くの問題を抱えている。

例えば、高齢者への対応だ。高齢者では免疫反応が低下しているため、抗原量を増やした「高力価インフルエンザワクチン」が開発され、アメリカでは65歳以上への接種が標準選択肢となっている。

代表例は、フランスのサノフィが開発したワクチンFluzone High-Doseで、通常の4倍の抗原を含む。同社の研究チームが、2014年にアメリカの『ニューイングランド医学誌』に発表した、65歳以上3万1989人を対象とした研究によれば、高力価ワクチンはインフルエンザ感染のリスクを24％低下させた。

高齢化が進んだ日本こそ、高力価ワクチンの導入が必要だが、残念なことに、日本では未承認である。

技術革新は、高力価ワクチンだけではない。mRNAワクチンの開発も進んでいる。6月30日、アメリカのモデルナが第3相臨床試験の結果を発表したが、従来型の不活化ワクチンと比較して、50歳以上の成人で感染リスクを26.6％低下させたという。

mRNAワクチンは変異株への対応が容易で、突然変異を繰り返すインフルエンザ予防には好都合だ。やがてアメリカで承認され、臨床現場に投入されるだろう。

寝ているがん細胞が目覚める

最後に、インフルエンザ感染の予期せぬ合併症について、最新の研究をご紹介しよう。

アメリカのコロラド大学を中心とした研究チームが世界的な科学雑誌『ネイチャー』に発表したものだ。彼らは、インフルエンザやコロナ感染が、潜伏していたがん細胞を目覚めさせ、転移を誘発する仕組みを調べた。

マウスの実験では、インフルエンザ感染で肺のがん細胞が100倍、新型コロナウイルスでも10倍に増殖し、いずれも短期間で転移病変へ進んだ。炎症性サイトカインのIL-6の上昇がカギだったという。

動物実験の結果のヒトにおける妥当性を調べるため、乳がんの女性約4万人の医療記録を調査した。すべての女性は乳がん診断時点で新型コロナには感染していなかったが、そのあと約3年間で532人が感染した。感染した女性は、感染しなかった女性に比べて、がんの肺転移の発生率がおよそ1.5倍高くなっていたという。

こうした事実は、呼吸器感染症ががんの進行を加速しうることを示唆する。年齢を問わず、がん患者はがんの再発予防の観点からもワクチン接種が望ましいようだ。

（上 昌広 ： 医療ガバナンス研究所理事長）