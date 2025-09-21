「FZ55」が売れてる！ コンデジ人気ランキングTOP10 2025/9/21
「BCNランキング」2025年9月8日〜14日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
3位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
4位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
5位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
6位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
7位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
8位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
9位 PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
10位 LUMIX TZ99 ホワイト
DC-TZ99-W（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
3位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
4位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
C1(BK)（KODAK）
6位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
7位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
8位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
9位 PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
10位 LUMIX TZ99 ホワイト
DC-TZ99-W（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。