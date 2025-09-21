PIXPRO FZ55 ブラック

写真拡大

　「BCNランキング」2025年9月8日〜14日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　PIXPRO FZ55 ブラック

FZ55(BK)（KODAK）

2位　PIXPRO WPZ2

WPZ2（KODAK）

3位　PIXPRO FZ55 レッド

FZ55(RD)（KODAK）

4位　LUMIX TZ99 ブラック

DC-TZ99-K（パナソニック）

5位　PIXPRO C1 ブラック

C1(BK)（KODAK）

6位　デジタルカメラ ブラック

KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）

7位　PIXPRO FZ45 ブラック

FZ45(BK)（KODAK）

8位　instax mini Evo Black

instax mini Evo Black（富士フイルム）

9位　PIXPRO C1 ブラウン

C1(BN)（KODAK）

10位　LUMIX TZ99 ホワイト

DC-TZ99-W（パナソニック）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。