「選手の背中を押してもらいたい」３連敗で８位に転落…大宮の長澤監督がファンに呼びかけ「結果責任は全部監督なので、私が受けます」
RB大宮アルディージャは９月20日、J２第30節でFC今治とホームで対戦。開始９分に先制されると、18分に泉柊椰、21分にはカプリーニの得点で一時は逆転したものの、65分と86分に失点し、２−３で敗れた。
長澤徹監督は、痛恨の逆転負けを「ボックスの中での勝負で負けた。勝ち切るためには、取り切らないと、防ぎ切らないといけない。チャンスとピンチはお互い、同じくらいと想定していた」と総括した。
この黒星で３連敗となり、今季最低となる８位に転落した。試合終了直後、ファン・サポーターからは、大きなブーイングが起こった。その際に、57歳の指揮官は選手の前に立ち、観客の思いを受け止めていた。
「今日のゲームも含め、しっかりと応援してもらえるチーム。結果は全部、私の責任。選手を見てもらえば分かるように、しっかりと後押ししてもらえる力の出し方はしている。選手のことは、本当に背中を押してもらいたい。結果責任は全部監督なので、そちらの方は、私が全部受けます。
私がトレーニングを組んで、私がメンバーを決めて、私が交代をして。そういう進め方なので、結果責任は監督にある。これは私だけじゃなく、他のチームもそうですけど。選手が手を抜いているなら別ですけど、見て分かるように、（そんな選手はい）ない。擁護しているわけではなくて、本当にいないので、これをどう勝ちに結びつけるかが、私の仕事」
厳しい状況とはいえ、J１昇格プレーオフ圏内の６位・徳島ヴォルティスとの勝点差はわずかに１。首位の水戸ホーリーホックとも同８差で、リーグ戦の残り８試合で取り返せる位置には付けている。そんななかで長澤監督は、決して下を向かない。
「まだ何も決まってないので。本当に、選手の背中は押してもらいたいです。今日のことは、しっかり糧にしていかないといけませんけど、最後まで見てほしいです」
選手と厚い信頼関係で結ばれている指揮官の下、大宮はここで踏ん張れるか。残り試合の戦いに期待したい。
取材・文●野口一郎（サッカーダイジェストWeb編集部）
