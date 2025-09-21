秋田県横手市の道の駅十文字が扱う「横手やきそば寒天」

秋田県には何でも寒天で固める食文化がある。特に南部で根付いており、野菜とマヨネーズを固めた「サラダ寒天」や、シイタケの煮物、きんぴらごぼうなど数えるときりがない。横手市では名物B級グルメの「横手やきそば」を固めたものも登場した。雪深く厳しい冬を保存食で乗り切るため生まれた知恵の結晶だ。（共同通信＝本間優大）

横手市の道の駅十文字が扱う「横手やきそば寒天」は、麺だけではなく、特徴的な卵焼き（本来は目玉焼き）や付け合わせの福神漬けもそのまま固めた。2021年に登場すると、見た目のインパクトもあって交流サイト（SNS）で「ついにここまできたか」と話題になった。

寒天は地域の寄り合いで定番の持ち寄り料理になっている。湯沢市横堀地区の小松田ミン子さん（77）が「お茶っこ会」に持参したのは、自家栽培したブルーベリー味の寒天で地元名物の稲庭うどんを固めたもの。紫色の寒天の中に白いうどんが鮮やかだ。

ちょっとした集まりだけでなく冠婚葬祭やもてなしの料理としても欠かせない存在。小松田さんは「みんな工夫しながら寒天を作る。それぞれの家にいろんな味があるからね」と笑顔を見せた。

秋田は、寒天の原料である海藻テングサの有名産地ではない。横手市食農推進課によると、江戸時代や明治時代に日本海交易を担った北前船で関西地方から伝わった説や、生産が盛んな長野県から農家が持ち帰った説がある。

市の担当者は「豪雪地帯の県南部では冬場に野菜や果物が貴重だった。冷蔵技術もなく、保存のために寒天で固めるという発想になったのだろう」と推測する。

南部の寒天は甘い味付けも特徴だ。昔、おめでたい日の料理に貴重だった砂糖を多く入れた名残だという。厳しい冬に耐え、時にはささやかなぜいたくを楽しんだ市井の歴史が詰まっている。

秋田県横手市の道の駅十文字が扱う「横手やきそば寒天」（上）や「サラダ寒天」

寒天などを持ち寄り「お茶っこ会」を楽しむ小松田ミン子さん（右端）ら＝秋田県湯沢市