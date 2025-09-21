レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。サウナの様子を投稿した。

「新宿駅から電車で一本 今年オープンしたばっかりのサウナ施設にお邪魔しました」と明かし、白の水着にピンクのサウナハットをかぶった姿を公開した。

ロウリュウや、水風呂なども体感し、「温泉水99飲み放題だし、ロウリュウは自分のペースでやり放題 男女入れ替え式だから、次はもう片方も行ってみたいな」とつづり、スペシャルドリンク「デカラ」も満喫した。

また、別の投稿では「MONSTER YAMAHA MotoGP TEAM」の一員として「去年に引き続き、だいすきなMotoGP2025 います」とおへそも露出した黒のコスチュームも披露した。

ファンやフォロワーからも「絵になる美しさ」「可愛くて脚が長い」「身体のライン美し過ぎます」「どのコスでも女神感」「最高セクシー」などのコメントが寄せられた。

水神は東京都出身。格闘技の「K−1ガールズ」やシュートボクシングの「シュートガールズ」、カーレースのレースアンバサダーなどを務め、盛り上げの様子やプライベートショットなどをSNSで発信している。趣味はサウナ、旅行、大型バイク。特技はチアリーディング。身長170センチ。