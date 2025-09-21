カンニング竹山さん、ソフトバンクの強さは「先発陣とかありますけど…」
20日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル ラジオペナントレース』に出演したソフトバンクファンのカンニング竹山さんがソフトバンクの強さについて言及した。
竹山さんは「ソフトバンクが強いのは先発陣とかありますけど、このチームは不思議なチームで、今日（20日）のスタメンと開幕のスタメンで残っているのは2人しかいないんですよ。それで勝ってきているんですよ。オーダーにスタメンが2人しかいない。そう言うチームなかなかなくないですか。これだけの選手層の厚さ」と分析。
今季のソフトバンクは主力の故障や不振がありながらも、柳町達が自身初の規定打席に到達、この日はベンチスタートも野村勇がシーズン自己最多の12本塁打を放つなど、チャンスをモノにし、そこから継続して出場機会を掴んだ選手が多く、その選手たちの活躍でリーグ優勝を目前にしている。
【3月28日ロッテ開幕戦スタメン】
1（中）周東佑京
2（右）近藤健介
3（指）柳田悠岐
4（一）山川穂高
5（左）正木智也
6（遊）今宮健太
7（二）ダウンズ
8（三）リチャード
9（捕）谷川原健太
【9月20日のオリックス戦スタメン】
1（中）周東佑京
2（右）柳町 達
3（指）近藤健介
4（一）中村 晃
5（三）栗原陵矢
6（二）牧原大成
7（遊）川瀬 晃
8（捕）海野隆司
9（左）緒方理貢
（ニッポン放送ショウアップナイター）