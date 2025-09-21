気になる新作みーーーっけ！【セブン-イレブン】クッキークリーム好きに教えたい「スイーツ」って？

【セブン-イレブン】では今、クッキークリームが楽しめる和菓子・洋菓子が登場中。ビスケットやクッキーが入っている贅沢感があり、自分へのご褒美にもぴったりです。今回はクッキークリーム好きにおすすめしたい、新作スイーツをご紹介します。ぜひ終売前に手に味わってみて。

ゴロゴロ入った贅沢感！「もちっと白いどら焼 クッキー & クリーム」

どら焼きにクッキークリームを組み合わせたこちらの和スイーツ。真っ白な生地の間には、公式サイトによると「バニラ風味のクリーム」をサンドしているのだとか。さらに「しっとり食感のココアビスケット」がゴロゴロと入っているそう。ほどよく香ばしい風味も感じられそうです。

食感が癖になるかも！？「とろもちわらび クッキー & クリーム」

わらびもちの中にクッキークリームが入ったこちらの和スイーツも必見。コロンとした食べやすいサイズ感で、小腹を満たしたいおやつタイムにもうってつけです。公式サイトによれば「ココアビスケットを混ぜ込んだバニラ風味のクリーム」をサンドした贅沢仕様。生地との食感の違いが癖になるかも。緑茶やほうじ茶のお供に味わうのも良さそうです。

ワンハンドで食べられそうな「クッキークリームシュー」

ゴツゴツとした生地に包まれたシュークリーム。公式サイトによれば「ココアクッキーを混ぜ込んだバニラクリーム」がたっぷりと入っているのだとか。スイーツ食べたい欲を満たしてくれそうです。ワンハンドで食べられそうなお手軽感があり、家事や仕事の合間に食べるおやつにも良さそう。

柔らかな食感が楽しめそうな「かじるクッキークリーム バニラムース仕立て」

ケーキのような仕上がりのこちらも、クッキークリームが楽しめるスイーツ。公式サイトいわく「ココアスポンジにバニラムース」を重ねており、柔らかな食感が楽しめそうです。トッピングには「サクッと食感のココアクッキー」を贅沢に散りばめている分、食べ応えも感じられそう。自分へのご褒美に選んでみては？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@sweet_no_hito様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino