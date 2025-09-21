ÅÏÊÕÌ¤»í¤¬¿ð´õ¤òÇË¤ê½÷²¦¤ËÊÖ¤êºé¤¡¢ßõÎõ¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡Ö¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤ò¡×
¿ð´õ¤ò¹ø¤òÄË¤á¤Ä¤±¤ëÅÏÊÕÌ¤»í
Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡ÖWRESTLE PRINCESS VI¡×Âç²ñ¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Áª¼ê¸¢»î¹ç¤Ç¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÅÏÊÕÌ¤»í¤¬²¦¼Ô¡¦¿ð´õ¤òÇË¤ê¡¢½÷²¦¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
ÆÀ°Õµ»¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤ä¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¤âÎ¾¼Ô¾ù¤é¤Ê¤¤¶Ñ¹Õ¤·¤¿»î¹çÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤Î¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¤«¤ï¤·¤¿¿ð´õ¤¬¹âÂ®¥Ö¥ì¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¦¥Û¡¼¥ë¥É¤Î¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¢¥¿¥Ã¥¯¤«¤é360ÅÙ²óÅ¾¤·¤Æ¤«¤éÍÞ¤¨¹þ¤à¡Ö±²°»¡×¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¤â¤Ï¤ä¾¡Éé¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¤³¤ì¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÊÖ¤·¤¿Ì¤»í¡£ºÆ¤Ó¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¿ð´õ¤Î°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¡¢¹â¤¯·Ç¤²¤Æ¤Î¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×¡£¶¯Îõ¤ÊÄ¥¤ê¼ê¤ò¼õ¤±¤â¤¦¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿ð´õ¤òÀû²ó¼°¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×¤ÇÄÀ¤á¤¿¡£
½÷²¦¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤ÆÂè16Âå²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¤»í¤Ï»î¹ç¸å¡Ö¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿ð´õ¤µ¤ó¤¬¶¯¤¯µ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ä¤¬¤â¤Ã¤Èµ±¤«¤»¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
£´ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¿ð´õ¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¤Ç¤âÌ¤»í¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¾Î¹æ¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀõ¤¤»Ò¤¿¤Á¤â¼«Ê¬¤Î¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤¿¤â¤¿¤·¤Æ¤¿¤é¤â¤¦£±²ó»ä¤¬¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
¢§¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Áª¼ê¸¢»î¹ç
30Ê¬1ËÜ¾¡Éé
¡ã²¦¼Ô¡ä¡ü¿ð´õ
vs
ÅÏÊÕÌ¤»í¡û¡ãÄ©Àï¼Ô¡ä
22Ê¬58ÉÃ
ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á
¢¨Àû²ó¼°¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×¡£¿ð´õ¤¬4ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¡¢Ì¤»í¤¬Âè16Âå²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£