◆米大リーグ オリオールズ―ヤンキース（２０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手が２０日（日本時間２１日）、敵地・オリオールズ戦に「３番・右翼」で先発出場し、元巨人でオリオールズの菅野智之投手から、自身６戦ぶり４９号を放った。９月１６日（同１７日）に達成したドジャース・大谷翔平投手に次いで史上７人目となる２年連続５０本塁打に王手を掛けた。

３点リードの３回先頭、フルカウントから菅野の内角低めのスイーパーを完璧に捉えると、速度１１２・２マイル（約１８０・６キロ）、角度３９度で飛び出した打球は左翼スタンドへと吸い込まれた。試合前時点での菅野との対戦成績は５打数４安打１本塁打１打点と相性抜群。前回対戦した６月２０日の本拠地での一戦では、右翼へアーチを放っていた。

ジャッジは右肘の負傷のため７月下旬から１０試合を欠場しているにも関わらず、自身初の２年連続５０発に王手をかけた。

意外にも今季初めて２年連続４０本塁打を達成したばかりだが、２年連続５０本（昨季５８本）を射程圏に捉えた。達成すると２００２年のＡ・ロドリゲス（ヤンキース）以来２３年ぶり６人目の快挙を達成した大谷翔平（ドジャース）に次いで７人目となる。