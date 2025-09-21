◇ア・リーグ ヤンキース―オリオールズ（2025年9月20日 ボルティモア）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が20日（日本時間21日）、敵地でのオリオールズ戦に「3番・右翼」で先発出場。菅野智之投手（35）から6試合ぶりの49号を放ち、2年連続4度目のシーズン50本塁打に王手をかけた。

ヤンキースは初回にスタントンの3ランで先制。3回にはジャッジが続いた。先頭で第2打席を迎えると、フルカウントから8球目のスイーパーを強振。打球速度112.2マイル（約180.6キロ）、39度の角度で飛び出した打球は左翼の370フィート（約112.8メートル）地点で弾んだ。

試合序盤からヤンキースの大砲2人による一発競演に敵地は騒然。撃たれた菅野はマウンド上でうなだれていた。

ジャッジはデビューから2年目の2017年に52発をマーク。2022年にはア・リーグ新記録となるシーズン62発を放ち、昨季も58本塁打をマークし3度の本塁打王に輝いた。

今季両リーグ＆ア・リーグ最多はマリナーズ・ローリーの56本塁打で、53本塁打のフィリーズ・シュワバーがナ・リーグトップ。51本でナ・リーグ2位、両リーグ3位のドジャース・大谷翔平に続く両リーグ4位に浮上した。

大谷は17日のフィリーズ戦で50号を放ち、大リーグ史上6人目の2年連続50本塁打に到達した。大谷以外に過去に2年連続50本塁打を達成したのは、ベーブ・ルース（1920〜21年、27〜28年＝いずれもヤンキース）、ケン・グリフィー（1997〜98年＝マリナーズ）、マーク・マグワイア（1996〜99年＝アスレチックス、カージナルス）、サミー・ソーサ（1998〜2001年＝カブス）、アレックス・ロドリゲス（2001〜02年＝レンジャーズ）の5人しかいない。ジャッジには大谷に次ぐ史上7人目の2年連続50本塁打に期待がかかっている。