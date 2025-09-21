『とっとこハム太郎』きょうはタイショーくんの誕生日 劇場版全4作品＆OVA4作品のPrime Video配信スタート
テレビアニメ『とっとこハム太郎』25周年を記念して、アニメ『とっとこハム太郎』シリーズのPrime Videoでの劇場版全4作品、OVA4作品が21日から配信された。同日は、ハムちゃんずみんなのアニキ分、タイショーくんの誕生日となる。
【画像】かわいい〜！いろんなハムちゃんたちの活躍いろいろ
アニメ『とっとこハム太郎』シリーズは、ことし7月で、2000年のテレビアニメの放送開始から25周年。5月3日のハムちゃんず・こうしくんの誕生日を皮切りに、テレビアニメ『とっとこハム太郎』放送25周年イヤーがスタートした。
また、「とっとこハム太郎」のグッズが続々登場。レーザーで精密にカットされた紙を重ね合わせながら作り上げるペーパークラフトキット「ペーパーシアター」に『とっとこハム太郎』が登場。新規描き起こしイラストを使用した表情豊かなハム太郎たちが描かれている。10月に発売予定。
10月4日からは一番くじに登場。ハム太郎やリボンちゃん、ちび丸ちゃんたちのかわいいぬいぐるみや、ハムちゃんずがすやすやおひるねしているティッシュケース、ハム太郎のアクリルパーツが付いたビーズストラップ、ハム語もデザインされている描き起こしデザインのカードホルダー、ワンポイント刺しゅうでハムちゃんずのおしりが刺繍されたハンドタオルなど、ふわふわ生地のぬいぐるみから使いやすい雑貨まで、ハムちゃんずが大集合したかわいさ満点のラインナップ。ラストワン賞は、もちもちでやわらかいハム太郎のフェイスクッションとなる。
さらに、「とっとこハム太郎」の公式サイトでは、ウェブで応募する参加型記念企画を開催中。記念企画第1弾「みんなでかこう！ハム太郎にプレゼント」では、ハム太郎がアッとおどろくようなプレゼントのイラストを募集。原作者の河井リツ子氏が審査員となり、特別賞が決定。2人の特別賞のうち、2人目の受賞者がきょう21日に発表される。
記念企画の第2弾「みんなでうたおう！とっとこうた」は参加者募集中。テレビアニメ『ハム太郎』シリーズを象徴するオープニングテーマ「ハム太郎とっとこうた」を楽しく歌っている動画を募集。応募者全員にスペシャルデザインのハム太郎が描かれたデジタルカードがプレゼントされる。12月12日午後11時59分まで受付。
■配信タイトル一覧
▼劇場版（全4作）
・『劇場版とっとこハム太郎 ハムハムランド大冒険』（2001年公開）
・『劇場版とっとこハム太郎 ハムハムハムージャ! 幻のプリンセス』（2002年公開）
・『劇場版とっとこハム太郎 ハムハムグランプリン オーロラ谷の奇跡 〜リボンちゃん危機一髪〜』
（2003年公開）
・『劇場版とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！ ハム太郎とふしぎのオニの絵本塔』（2004年公開）
▼OVA（4作品）
・『とっとこハム太郎 ハム太郎のおたんじょうび 〜ママをたずねて三千てちてち〜』
・『とっとこハム太郎 ハムちゃんずの宝さがし大作戦 〜はむはー!! すてきな海のなつやすみ〜』
・『とっとこハム太郎 ハムちゃんずと虹の国の王子さま 〜せかいでいちばんのたからもの〜』
・『とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！ ハムちゃんずのめざせ! ハムハム金メダル 〜はしれ! はしれ! だいさくせん!〜』
