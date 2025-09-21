『映画キミとアイドルプリキュア♪』「みんなのバトル」篇特別映像が公開 映画館でしか聴けない舞台裏トーク＆描き下ろしポストカード配布も決定
『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』の「みんなのバトル」篇特別映像が21日、公開された。あわせて、キュアアイドル＆キュアワンダフル＆キュアスカイ＆テラによる、映画館でしか聴けない「舞台裏トーク」の開催と、描き下ろし「キミに特別♪ポストカード」の配布が発表された。
【動画】歴代プリキュアのバトル姿！公開された「みんなのバトル」篇特別映像
キュアズキューンの「一気に決めるよ」という頼もしい一言からスタートする映像では、謎の怪物・ヤミクラゲと決死の戦いを繰り広げるアイドルプリキュアの姿が映し出されている。映画を観た人から大きな反響を得ていることの1つが、歴代シリーズのプリキュアがアイドルプリキュアと一緒に戦うシーン。
「わんだふるぷりきゅあ！」は包み込む優しさで、「ひろがるスカイ！プリキュア」は疾走感漂うパワーが短い映像からも溢れている。キュアフレンディの「あなたの声をきかせて」や、キュアスカイの「一緒に立ち向かいましょう！」といったそれぞれのシリーズを象徴するセリフを聞くことができる。映像の最後には「くるくるまわして♪キラッキランリボンバトン」を手に、ステージでポーズを決めるキラッキランランなアイドルプリキュアの姿も。
また、10月3日より全国の劇場（一部を除く）にて、本編上映後にキュアアイドル（『キミとアイドルプリキュア♪』）、キュアワンダフル（『わんだふるぷりきゅあ！』）、キュアスカイ（『ひろがるスカイ！プリキュア』）、映画オリジナルキャラクター・テラによる「舞台裏トーク」の上映が決定。スクリーンにはキャラクターデザイン・総作画監督板岡錦氏による描き下ろし＆各テレビシリーズのキャラクターデザイン(杉本海帆氏・内田陽子氏・斎藤敦史氏)の監修が入ったイラスト投影され、写真撮影そしてSNS投稿も可能に。シリーズの垣根を超えたプリキュアが、アイアイ島について楽しげに話す様子や、キュアアイドルとテラの“ツンデレ”トークは、映画館でしか聴くことができない特別感満載なものとなる。
さらに、同日からスクリーンで投影されるイラストが描かれた「キミに特別♪ポストカード」が15万セット限定で配布決定。絵柄はシークレットで、1人1回の鑑賞につき1セットの配布となる。実施は10月30日までだが、数量がなくなり次第の終了となるほか、劇場によっては本作上映終了に伴い、舞台裏トーク・イラスト投影・ポストカードの配布が終了する可能性あり。
また、きょう21日、アイドルプリキュアのファンネームが「キラッキランランズ」に決定した。
