東京国際映画祭、予告編公開 14歳シンガーソングライターo.j.oがフェスティバルソング担当
10月27日から11月5日まで、都内の日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区で開催される「第38回東京国際映画祭」の予告編が公開された。
【動画】東京国際映画祭、予告編映像
予告編には、オープニング作品『てっぺんの向こうにあなたがいる』、センターピース作品『TOKYOタクシー』をはじめ、世界の映画祭で注目された話題作や邦画大作の最新作を集めた「ガラ・セレクション」部門の14作品が盛り込まれている。
さらに今回の予告編では、都内在住の14歳のシンガーソングライター、o.j.oによる楽曲「Blam!」が「第38回東京国際映画祭フェスティバルソング」として使用されている。o.j.oは昨年9月、「THE FIRST TAKE」史上最年少で「FLASH THE FIRST TAKE」に出演し、「令和のビリー・アイリッシュ!?」と注目を集めた新進アーティスト。作詞・作曲・編曲に加え、自ら振付も手がける多彩な才能で知られる。
新たな才能を育成することを理念の一つとする東京国際映画祭の方針とも重なり、今回の起用に至った。世界各国の映画映像と融合するo.j.oの楽曲が、映画祭への期待を高めてくれる。
また、今年のナビゲーターは、昨年の同映画祭でも東京グランプリを受賞した『敵』やNippon Cinema Now部門で上映された『レイブンズ』など数多くの映画に出演している瀧内公美が務める。
予告編では、映画祭オリジナルグッズも紹介している。昨年に続き、廃棄されるスクリーンを再利用したブランド【SCRE:EN】（東京テアトル）とのコラボレーションに加え、セレクトショップ「FREAK’S STORE」を展開するデイトナ・インターナショナルが監修した【TIFF × SCRE:ENオリジナルグッズ】が販売される。
一般募集で選ばれた映画の名せりふを刻んだブックマーク（しおり）は、『キッズ・リターン』（1996年）、『ワンダー 君は太陽』（2018年）、『犬王』（2022年）、『PERFECT DAYS』（2023年）、『夜明けのすべて』（2024年）、『正体』（2024年）の6作品からせりふが採用され、10月15日から公式オンラインショップ（TIFFグッズ販売サイト）および会期中の会場で販売される予定だ。数々の名作を映し出してきたスクリーンの生地に映画のせりふを刻んだしおりは、映画ファンにとっても読書好きにとっても特別なアイテムとなるだろう。
★オープニング作品：『てっぺんの向こうにあなたがいる』監督：阪本順治／出演：吉永小百合、佐藤浩市、天海祐希、のん／配給：キノフィルムズ
★センターピース作品：『TOKYOタクシー』監督：山田洋次／出演：倍賞千恵子、木村拓哉／配給：松竹
★クロージング作品：『ハムネット』監督：クロエ・ジャオ／出演：ジェシー・バックリー、ポール・メスカル／配給：パルコ ユニバーサル映画
★ガラセレクション：『ブルーボーイ事件』監督：飯塚花笑／出演：中川未悠、前原 滉、錦戸亮／配給：日活
★ガラ・セレクション：『兄を持ち運べるサイズに』監督：中野量太／出演：柴咲コウ、オダギリジョー、満島ひかり／配給：カルチュア・パブリッシャーズ
★ガラ・セレクション：『君の顔では泣けない』監督：坂下雄一郎／出演：芳根京子、高橋海人（※高＝はしごだか）、西川愛莉／配給：ハピネット・メディアマーケティング
★ガラ・セレクション：エディントンへようこそ』監督：アリ・アスター／出演：ホアキン・フェニックス、ペドロ・パスカル、エマ・ストーン／配給：ハピネット・メディアマーケティング
★ガラ・セレクション：『悪魔祓い株式会社』監督：イム・デヒ／出演：マ・ドンソク、ソヒョン（少女時代）／配給：GAGA
★ガラ・セレクション：『恋愛裁判』監督：深田晃司／出演：齊藤京子、倉 悠貴／配給：東宝
★ガラ・セレクション：『ナイトフラワー』監督：内田英治／出演：北川景子、森田望智、佐久間大介（Snow Man）／配給：松竹
★ガラ・セレクション：『栄光のバックホー』監督：ム秋山純／出演：松谷鷹也、鈴木京香、高橋克典／配給：GAGA
★ガラ・セレクション：『レンタル・ファミリー』監督：HIKARI／出演：ブレンダン・フレイザー、平 岳大、山本真理／配給：Disney
★ガラ・セレクション：『She Has No Name』監督：ピーター・チャン／出演：チャン・ツィイー、ライ・チァイン／配給：未定
★ガラ・セレクション：『Sirat（原題）』監督：オリヴァー・ラクセ／出演：セルジ・ロペス、ブルーノ・ヌニェス、ステファニア・ガッダ／配給：トランスフォーマー
★ガラ・セレクション：『風林火山』監督：ジュノ・マック／出演：金城 武、ラウ・チンワン、レオン・カーフェイ／配給：未定
★ガラ・セレクション：『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』監督：スコット・クーパー／出演：ジェレミー・アレン・ホワイト、ジェレミー・ストロング、ポール・ウォルター・ハウザー／配給：Disney
■「第38回東京国際映画祭」開催概要
開催期間：2025年10月27日（月）〜11月5日（水）
会場：日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区
公式サイト：www.tiff-jp.net
