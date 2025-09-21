執念の逮捕劇…走行中の逃走車に警察官が“飛びつき”追跡の一部始終　免許取り消し相当のアルコール数値検出　韓国

韓国で2025年7月、飲酒運転が疑われる車を警察官が追い詰める一部始終がカメラに捉えられた。停止命令を無視した車は細い路地を猛スピードで逃走。しかし警察官がドアにしがみつき、執念の追跡で停車させた。運転していた30代の男からは免許取り消し相当のアルコール数値が検出され、現行犯逮捕された。

警察官の指示を無視…街中を逃走する車

韓国・忠清南道牙山市で2025年7月29日午前1時頃、走行中の車のドアにしがみついていたのは警察官だ。撮影されていたのは、韓国警察による“執念の逮捕劇”の一部始終だった。

「飲酒運転とみられる車が走っています！」という通報を受け、警察が現場へ急行すると怪しい白い車を発見した。

警察は停止するよう求めたが、白い車は従う素振りも見せず、猛スピードで細い路地に入っていく。

さらに白い車は交差点を左へ曲がろうとしていた。しかし、どうやら車が邪魔で一回では曲がりきれなかった様子だ。

切り返そうとバックした次の瞬間、パトカーから2人の警察官が飛び出し、車に駆け寄ったが、白い車はさらにアクセルを踏み込む。このまま逃げられてしまうのかと思われた瞬間だった。

車にしがみつき…執念で飲酒運転手を逮捕

警察官はまだ諦めていなかった。

警察官が運転席側のドアに飛び乗ると、しがみついたまま窓ガラスを叩き、止まるよう要求した。

もう1人の警察官はパトカーへ戻り、白い車の追跡を続行した。そして目の前に立ち塞がると、ようやく白い車は止まった。観念したのか、ドライバーは警察官に頭を下げていた。

現地メディアによると、運転していたのは30代の男で、アルコール検査では免許が取り消しになるほどの数値が検出されたという。

（「イット！」 9月17日放送より）