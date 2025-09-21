バーミンガム古橋亨梧、リーグ開幕6試合でまだゴールなし…「全く心配していない」と監督が擁護するワケ

古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人3選手が所属するイングランド2部バーミンガムは、20日に行われた第6節スウォンジー戦に1-0で勝利した。

岩田はフル出場、古橋は後半22分から途中出場している（藤本は欠場）。

30歳の古橋は、この夏にレンヌから900万ユーロ（約15.6億円）ほどの移籍金で加入したものの、まだリーグ戦でのゴールがない（カップ戦での1得点のみ）。

リーグ開幕4試合は先発起用されていたものの、ここ2試合はベンチスタート。

『Birmingham Mail』によれば、古橋はこれまでにリーグ戦初得点を決めるビッグチャンスが5つもあったという。

ただ、バーミンガムのクリス・デイヴィス監督は、古橋についてこう話していたそう。

「彼はチャンスを得ている、それが亨梧について私が言えることだ。オーバーヘッドキックを放ったが、相手の顔に当たってしまった。

彼はゴールを奪う。間違いなく得点する、それに疑いはない。

スタッツを見ればわかる、彼がどれだけ得点してきたか。彼はゴールを奪う方法を知っている。

亨梧の素晴らしいところは、ピッチに立つたびに必ずチャンスを掴むと確信できるところだ。そんな選手がいるのはエキサイティングだ」

亨梧については全く心配していない。彼はいいスピードとエネルギーをもたらしてくれた」

古橋のチャンスを呼び込む能力を評価しており、心配はしていないとのこと。

古橋も！中央大学サッカー部出身の「最強イレブン」

バーミンガムは、開幕6試合で3勝1分2敗となっている。