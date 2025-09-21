◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日午前１０時１０分開始予定）、本拠地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。ドジャースは前日１９日（同２０日）に１３年連続のポストシーズン進出は決まり、４年連続の地区優勝へのマジックも「４」。大谷にも２試合連続弾となる５３号にも期待がかかる。

前日１９日（同２０日）の本拠地・ジャイアンツ戦では、今季限りでの現役引退を発表したドジャース一筋１８年で通算２２２勝のカーショーがレギュラーシーズンの本拠地初登板。５回途中２失点の粘投を見せ、本拠地を大きく沸かせた。

一夜明けたこの日は、チーム練習前にグラウンドに姿を見せると、息子の“打撃投手”を務めて父の顔を見せた。その後はグラブではなくバットを持ってグラウンドに登場すると、打者のフリー打撃に交ざって、金慧成らと打撃練習を行った。

レジェンド左腕の打撃に開門直後ながら入場していたファンは拍手を送るなどして盛り上がった。右翼席に柵越えも放ち、カーショーもうれしそうに笑顔を見せていた。ナ・リーグは２１年まで指名打者制ではなかっため、打者としても８４７打席に立って、打率は１割６分２厘で、本塁打は１３年に１本放っていた。