◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日午前１０時１０分開始予定）、本拠地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。ドジャースは前日１９日（同２０日）に１３年連続のポストシーズン進出が決まり、４年連続の地区優勝へのマジックも「４」。大谷にも２試合連続弾となる５３号にも期待がかかる。

大谷は試合前、キャッチボールを行って調整。カーブやスライダーなど変化球を入念に確認していた。前回登板の１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦では５回無安打無失点、５奪三振の好投。米メディアの取材に応じたロバーツ監督は、大谷の次回登板について２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦になる見込みだと明かした。

ドジャースはすでにポストシーズン進出が決定。地区優勝へのマジックも「４」としているが、ナ・リーグ３地区の各地区の最多勝のフィリーズ、ブルワーズには勝利数か届かない見込みで、ワイルドカードシリーズからの出場が濃厚となっている。ワイルドカードシリーズは３０日（同１０月１日）が初戦。ドジャースの最後の６連戦は順番通りで行くと、大谷、スネル、山本、カーショー、グラスノー、シーハンとなり、ポストシーズン初戦に、中６日で大谷が先発する可能性も浮上している。