粧美堂から登場！ぷっくり涙袋を作れる「W涙袋メイクブラシ」♡

憧れのぷっくり涙袋を簡単に叶える、粧美堂の「W涙袋メイクブラシ」が2025年9月16日（火）より発売♡ 丸平型ブラシとシリコンチップのダブル仕様で、下まぶたの曲線や二重ラインに自然な影付けが可能。ラメやパール、コンシーラーをしっかり密着させながら、厚塗り感なくナチュラルに仕上がります。自宅で手軽に立体感のある涙袋メイクを楽しみたい方にぴったりです♪

立体感を叶える丸平型ブラシ



筆先厚約0.1mmの丸平型ブラシは、下まぶたの曲線や二重ラインにぴったりフィット。細く自然な影を描けるため、ナチュラルな立体感を演出できます。

細型で適度なコシがあるので、初心者でも思い通りの涙袋メイクが可能です。

【EITHER＆】新色ティント登場♡「Dewy Syrup Tint」で叶える艶リップコレクション

ぷっくり＆なじませはシリコンチップで簡単



シリコンチップはラメやパール、コンシーラーをピンポイントで密着させ、ぷっくりハイライトを簡単に作れます♡

指よりも精密にのせられるため厚塗り感がなく、自然な仕上がりに。サッと拭くだけでお手入れもラクチンです。

どこでも手軽に購入可能



価格は990円（税込）で、粧美堂公式ECサイト粧美堂ONLINE STOREのほか、全国のバラエティストア、ディスカウントストア、ドラッグストア等で順次発売。

発売日や取扱店舗は地域によって前後する場合があります。

粧美堂のW涙袋ブラシで自然な立体感を手に入れて♡



粧美堂の「W涙袋メイクブラシ」なら、丸平型ブラシで自然な影を作りつつ、シリコンチップでぷっくりハイライトも簡単にできます。

990円（税込）で購入でき、自宅で手軽にプロ級の涙袋メイクを楽しめます♪

全国の公式ECやバラエティストア、ドラッグストアでチェックして、毎日のメイクに立体感をプラスしてみてください♡