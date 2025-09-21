日本テレビ19日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記 第2章』。就任2年目の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが毎月対談し、胸の内を明かします。

話題は、日米通算200勝へあと1勝と迫っている田中将大投手について。前回登板した15日のDeNA戦では、6回2失点も敗戦。8月21日に199勝を飾ってから、2試合勝利から遠ざかっています。

8月28日に1度1軍から抹消する時に、阿部監督は「絶対投げさせるから、ちゃんと調整しといてくれと言いました」と田中投手に声をかけたとのこと。高橋さんは「どうしても投げる時に周りが硬くなって、結構ミスが出るイメージがあるんだけど、ベンチから見て独特な緊張感があったりはする？」と質問。

阿部監督は「勝たせてあげたいという裏返しだと思いますよね。勝ってもらいたいというのがあるからこそ、余計こういうのが起きやすくなる可能性もありますよね」と言います。

高橋さんと阿部監督も現役時代、工藤公康さんの200勝、杉内俊哉投手のノーヒットノーランといった偉業達成の瞬間をグラウンドで経験。

阿部監督は「ちょっと嫌ですよね。これでなんか勝てなかったらなとかっていうプレッシャーはありますよね」と話すと、高橋さんも「杉内の完全試合の時とか、最後飛んでくんな！と思うもんね。頼むから変なの来ないでくれって。まあでも、そういう緊張感もみんないい経験になればなんだろうけど」と当時の思い出を振り返りました。

高橋さんから「200勝達成した時、どんな声をかけようか考えている？ 」の質問に阿部監督は「僕からしたら、ちょっと時間かかったね」のコメント。

田中投手へはシーズン初めから期待していた阿部監督。「うまくいけば2ケタ勝ってほしい僕の希望はあった。本人もすごいプレッシャー感じてやっているかもしれませんけど、もういい意味で開き直って、ガッツンガッツン投げてほしいなと思います。もうなんかオラついて投げてほしいですけどね。昔みたいに。三振とって、トリャーみたいなね、よく言ってましたけどね。ああいう感じで気迫を出していったら勝てちゃいますよ多分」と言葉を口にしています。

田中投手は、21日中日戦に先発予定です。