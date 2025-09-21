北海道民が選んだ「住みたい沿線」ランキング！ 2位「地下鉄南北線」、1位は？【2025年調査】
リクルートは、2月14日〜4月1日の期間、北海道居住の20〜49歳の男女1600人を対象にWebアンケート調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025 北海道版/札幌市版」として結果を発表しました。
本記事では、北海道民が選んだ「住みたい沿線」ランキングを紹介します。
すすきの・さっぽろ・大通・中島公園といった主要駅を通り、市内中心部を効率よく移動できる点が評価されています。乗り換えの利便性も高く、住みやすい沿線として市民から広く支持されています。
沿線には円山公園や新札幌といった人気エリアが点在し、買い物・教育・医療など生活に必要な施設が充実しているのも魅力です。2020年から3回連続で1位をキープしており、安定した人気を誇る沿線です。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：地下鉄南北線／239点地下鉄南北線は、札幌市を南北に貫く主要路線として、通勤や通学に欠かせない公共交通機関です。
